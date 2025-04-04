Lockheed Martin передала ВВС Норвегии последние истребители F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 3 апреля. Компания Lockheed Martin объявила о состоявшейся 1 апреля на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) передаче командованию ВВС Норвегии 51-го и 52-го многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Тем самым, Lockheed Martin завершила поставку F-35A в рамках контракта с Норвегией.

Норвегия стала первой страной-партнером программы разработки F-35, поставки которой полностью выполнены. В тот же день три самолета F-35A ВВС Норвегии покинули предприятие Lockheed Martin. Два из них начали перегоночный полет на авиабазу "Эрланн" в Норвегии, а третий примет участие в испытаниях новой ракеты JSM на территории США.

На текущий момент Lockheed Martin поставила различным заказчикам из 20 стран мира 1150 самолетов F-35, общий налет которых превышает миллион часов. F-35 применяются с 48 баз в различных странах мира.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. Всего Министерством обороны Норвегии было заказано 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки, включая модернизацию инфраструктуры, оценивается в 104 млрд. крон (около 8,944 млрд. евро).

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили на предприятии в Форт-Уэрте 22 сентября 2015 года. Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. Самолеты вошли в состав размещенной на базе 332-й истребительной авиаэскадрильи. В настоящее время истребители размещаются на авиабазах "Эрланн" и "Эвенес".

Поставка выполнялась с некоторым отставанием от первоначально согласованного графика, на соблюдение которого негативно повлияли пандемия COVID, нарушение цепочки поставок из-за конфликта на Украине и технические проблемы.

В начале ноября 2019 года командование ВВС Норвегии объявило о достижении парком истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состояния начальной готовности к боевому применению. О полной готовности самолетов к боевому применению командование ВВС планирует объявить до конца 2025 года.