ВКА имени А.Ф.Можайского провела выставку "День инноваций"

ЦАМТО, 3 апреля. Экспозиция, развернутая на территории Петропавловской крепости, включает более 100 разработок курсантских конструкторских бюро академии.

На торжественном открытии выступил заместитель начальника военного вуза генерал-майор Юрий Кулешов, он пожелал участникам новых идей и успехов на благо нашей Родины.

Можайцы презентовали усовершенствованные боевые беспилотные летательные аппараты, программные комплексы и платформы для визуализации, съемки и наблюдения в реальном времени. Рассказали о космической технике и новых решениях для ее использования. Поделились разработками, применимыми в гражданской жизни. Например, карта космодромов мира будет полезна в обучении школьников.

Лучшие проекты выставки пройдут в финальный конкурс "Дня инноваций" Министерства обороны и будут представлены на Международном техническом форуме "Армия-2025", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.