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РИА Новости

Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны требует 390 миллионов рублей с изготовителя комплексов борьбы с БПЛА

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Министерство обороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иск поступил в суд 28 марта и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не уточняются.

Основной вид деятельности АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" - производство вертолетов, самолетов малой авиации и изделий для летательных аппаратов.

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Россия
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Минoбороны РФ
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БПЛА
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