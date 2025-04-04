Сверхзащищенные танки с "мангалами" 4-й бригады могут быть тяжелыми БМП

Источник изображения: ТГ-канал 4-я ОМСБр

Российские подразделения продолжают применять против киевских формирований хорошо защищенные танки, прозванные "Царь-мангалами". В телеграм-канале 4-й ОМСБр размещено видео, демонстрирующее новые кадры применения такой техники.

Группа боевых машин, впереди которой - танк с минным тралом, пошла в атаку на оборону противника. В ходе выдвижения вэсэушники безуспешно пытались накрыть небольшую колонну.

Дойдя до одной из развилок, головная машина с места стала бить по развалинами, где, по всей видимости, пряталась вражеская пехота. После этого танки продолжили движение.

Возле одной из лесополос был снова открыт огонь из 125-мм пушки. В это время из второго танка, который приспособлен для транспортировки десанта, высадились бойцы. Они заняли позиции среди деревьев.

Лидер атаки сделал ещё несколько выстрелов, и, не дождавшись ответного огня, развернулся и поспешил вместе с другими в свое расположение.

Российская 4-ая отдельная мотострелковая бригада известна тем, что именно здесь ремонтные службы создают очень продуманные конструкции для усиления защиты Т-72. Сообщалось, что в некоторых операциях танки спокойно выдерживали до двух десятков попаданий дронов-камикадзе.

Роман Катков

Видео и фото: ТГ-канал 4-я ОМСБр