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В США оценили наследие советского Су-27

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Фото: Владимир Тюкаев / ТАСС
Фото: Владимир Тюкаев / ТАСС.

TNI: Советский Су-27 оказал большое влияние на авиацию России

Советский истребитель Су-27, на основе которого построили несколько самолетов, оказал большое влияние на российскую авиацию. Наследие истребителя оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что Су-27 стал базой для российских истребителей Су-30, Су-33 и Су-35. Кроме того, в Китае на основе советского Су-27 разработали линейку истребителей J-11. Как пишет издание, распространенность Су-27 подчеркивает его репутацию надежной и мощной платформы.

«Су-27 остается одним из самых важных современных российских боевых самолетов, учитывая его долговечность, а также его влияние на многие другие платформы и широкое использование по всему миру», — говорится в сообщении.

Первый полет прототипа Су-27 состоялся в 1977 году, а в 1990 году двухдвигательный истребитель четвертого поколения приняли на вооружение. За годы производства было выпущено более 800 самолетов.

В марте в «Рособоронэкспорте» сообщили, что истребитель Су-35 поколения 4++ превосходит самолеты четвертого поколения в ближнем воздушном бою за счет сверхманевренности. Су-35 оснащен двигателями с управляемым вектором тяги.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-11
Су-27
Су-30
Су-33
Су-35
Компании
РОЭ
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