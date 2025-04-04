Вечерний дрон: в войсках появились отделения аграрных БПЛА

Тяжелые беспилотники будут использовать в темное время суток

В войсках начали создавать отделения аграрных дронов. Они оснащаются сельскохозяйственными коптерами и их аналогами. Такие аппараты могут нести десятки килограммов боевой нагрузки и уничтожать укрепления и технику либо нести на борту другие беспилотники. Выделение их в отдельные подразделения — эффективное решение, говорят эксперты.

Преимущества и недостатки сельскохозяйственных дронов

В службах БПЛА батальонов начали формировать отделения аграрных дронов, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В них входят многоцелевые коптеры, изначально создаваемые для сельхозработ, аналоги известной украинской «Бабы Яги». Их применяют для обеспечения штурмовых действий. Они разрушают укрепления опорных пунктов сбросами боеприпасов, а также поражают технику. Кроме того, они могут проводить дистанционное минирование, перекрывая пути отхода противнику.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

«Баба Яга» — это общее прозвище сельскохозяйственных коптеров, которые ВСУ активно используют в качестве бомбардировщиков. Изначально эти аппараты создавались для распыления химикатов над посевами. Однако во время боевых действий у них обнаружился ряд достоинств, подходящих для военного применения. В частности, они могут нести гораздо большую нагрузку, нежели дроны, созданные для проведения видеосъемок. Вес боекомплекта может достигать нескольких десятков килограммов.

Сельскохозяйственные беспилотники могут применять самые разные боеприпасы: минометные мины, гранатометные выстрелы, кумулятивные гранаты, противотанковые мины и другие.

Есть у агродронов и недостатки. В силу больших габаритов они не скоростные и не маневренные, то есть могут стать легкой целью, и поэтому обычно применяются в темное время суток. Так, например, «Баба Яга» при полной загрузке летает не выше 30 метров над землей и со скоростью порядка 40 км/ч. Поэтому, ВСУ оборудуют их тепловизорами и применяют в основном по ночам.

— Это эффективное решение. Условно такие дроны называются аграрными, но по сути под эту классификацию подпадают дроны с определенной грузоподъемностью, — рассказал «Известиям» председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. — Как правило, это восьмироторные машины — октокоптеры. Они могут нести до нескольких противотанковых мин или сопоставимых боеприпасов. При применении с нашей стороны и противником такие аппараты хорошо себя зарекомендовали.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, такого рода беспилотники могут выполнять широкий круг задач.

— Они могут выступать в качестве ретрансляторов. На них вешается оборудование, которое усиливает сигнал, что может увеличить дальность применения FPV-дронов на несколько десятков километров. Также может выполнять функции носителя FPV-дронов. Она висит, на ней несколько аппаратов закреплено, при необходимости они стартуют и идут на цель. Применение у таких аппаратов очень широкое. Поэтому абсолютно верно, что начали появляться профильные формирования. У них есть своя специфика, и нужны люди, которые имеют специальные навыки. И их надо выделять в отдельные подразделения, — заключил Роман Шкурлатов.

Крупные дроны, которые могут нести много поражающих элементов или небольших БПЛА, — перспективное направление, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Преимущество такого беспилотника в том, что он может нести большое количество полезной нагрузки, будь то боеприпасы или дополнительные дроны, для которых он будет выполнять роль ретранслятора, — рассказал он «Известиям». — Не входя в зону действия ПВО, он может отправлять беспилотники на выполнение боевых задач. Сейчас это направление БПЛА в войсках совершенствуется, ищется перечень аппаратов, которые будут серийными и войдут в состав нового вида вооруженных сил.

— Особенности применения подобных дронов таковы, что для этого нужна хорошая слаженная команда, — рассказал «Известиям» научный сотрудник МГУТУ им К. Г. Разумовского Сергей Курапов. — То есть эти подразделения должны быть сработаны — сложная техника требует соответствующего подхода. Но у нас с этим проблем нет: у нас очень хорошо управляются операторы «Ланцетов», которые еще более сложны. Поэтому работа с такими аппаратами не представляет для наших бойцов никакой проблемы, операторы достаточно быстро адаптируются. Если дроны эти начнут поставляться повсеместно, то, соответственно, тактика их применения будет распространяться.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Бойцы разведподразделения командира с позывным Аид спецназа «Ахмат», воевавшие в Курской области, рассказывали «Известиям», что «Баба Яга» активно разбрасывает мины на дорогах, чем осложняет перемещение и снабжение войск.

— «Бабу Ягу» они постоянно дорабатывают, — говорил военнослужащий с позывным Пират. — Бензиновый двигатель поменяли на электрический, чтобы она стала тише. Снизу начали крепить бронепластину, чтобы ее труднее было сбить. Но ничего им не помогает, мы справляемся.

Какие аналоги «Бабы Яги» есть в России

В России есть разработки, по характеристикам сопоставимые с «Бабой Ягой». В частности, «Известия» сообщали о БПЛА-гексакоптере «Буран». Он способен перевозить нагрузку массой до 80 кг со скоростью 70 км/ч. Его можно использовать для доставки грузов непосредственно на линию фронта и даже для эвакуации раненых. При необходимости его можно будет приспособить под сброс боеприпасов, а также для ведения разведки, в том числе ночью, при помощи тепловизоров. Дрон уже успели прозвать русской «Бабой Ягой», но наша машина превосходит своего оппонента по многим характеристикам. Что самое главное, примерно в два раза — по дальности полета.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин Источник изображения: iz.ru

«Известия» также писали о начале серийного производства ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35. Это тактический беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. На передовой, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать «мини-Бабой Ягой» за внешнее сходство с дронами, которые используют ВСУ.

МиС-35 по размерам находится где-то между «Мавиком» и «Бабой Ягой». По сравнению с последней он имеет меньшую заметность — визуальную, тепловую и шумовую. На передовой МиС-35 используется для сбросов 82-миллиметровых минометных мин и боеприпасов ПГ-7 — это кумулятивный заряд от ручного гранатомета РПГ-7.

Боевой радиус гексакоптера при вылете с нагрузкой весом 3,5 кг — девять километров, максимальная грузоподъемность 4,5 кг. В режиме разведывательной миссии он может находиться в воздухе до 45 минут. Беспилотник разгоняется до 63 км/ч. С полной нагрузкой время полета дрона сокращается до 30–32 минут. Аппарат хорошо зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» сообщали, что в артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотных летательных аппаратов. На их вооружении стоит целая линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, САУ и РСЗО, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Беспилотники также ведут охоту за расчетами БПЛА противника, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами РЭБ.

Роман Крецул