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Ростех

Ростех создал уникальный пресс для гибки деталей фюзеляжа самолета

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Пресс для гибки деталей фюзеляжа самолета
Пресс для гибки деталей фюзеляжа самолета.
Источник изображения: «СТАН»

Оборудование работает с заготовками длиной до 6,5 метров и способно регулировать скорость гибки с точностью до миллиметра в секунду

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех разработал промышленный пресс с уникальным отечественным программным обеспечением. Он предназначен для изготовления профильных деталей в авиационной, транспортной и железнодорожной промышленности. Оборудование работает с заготовками длиной до 6,5 метров и в автоматическом режиме способно регулировать скорость гибки с точностью до миллиметра в секунду.

Пресс ПГР-6АД1 разработан для высокоточного и скоростного изготовления деталей обшивки самолетов, локомотивов и вагонов железнодорожного транспорта, грузового и специализированного автотранспорта. Производственная машина обрабатывает заготовки из алюминиевых профилей, имеющих различные формы поперечного сечения (уголок, тавр, Z-образный, П-образный и другие виды). Габариты заготовок могут составлять 6500×150×100 мм.

«Холдинг „СТАН“ сегодня аккумулирует ключевые компетенции для разработки и импортозамещения металлообрабатывающего оборудования. При этом создаваемые нашими специалистами производственные машины не просто замещают иностранные аналоги, а выводят на новый уровень производственный функционал. В частности, новый профилегибочный пресс „СТАНа“ позволяет изготавливать сложные габаритные корпусные детали с максимальной точностью», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семён Якубов.

Новый пресс имеет напоминающую арбалет конструкцию. Он оснащен Т-образной станиной с передней частью — столом, где размещается заготовка, а также боковыми консолями, которые называются крыльями. За счет работы гидроцилиндров крылья плавно гнут заготовку, а специальный механизм зажима обеспечивает аккуратность и точность изгиба детали.

«Разработка ПГР-6АД1 — это ответ „СТАНа“ на потребность отечественной промышленности в высокоэффективных и современных профилегибочных прессах, — отметил гендиректор холдинга Борис Богатырев. — В результате проектных работ сформирован первый отечественный программно-аппаратный комплекс для моделирования процесса формообразования, создания управляющих программ и формования деталей на прессе. Программное обеспечение автоматизирует весь производственный процесс и позволяет регулировать скорость гибки с точностью до миллиметра в секунду».

Станкостроительный холдинг «СТАН» является центром станкостроительных компетенций Госкорпорации Ростех и продолжает опытно-конструкторские работы для вывода на рынок наиболее востребованных и перспективных станков с ЧПУ для ключевых машиностроительных предприятий России. В частности, в 2024 году «СТАН» разработал три ранее не представленных среди отечественного оборудования станка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СТАН
1 комментарий
№1
03.04.2025 01:09
А почему только алюминиевые заготовки?
0
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