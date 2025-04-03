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ТАСС

Евкуров: никто из бойцов не отказался от участия в операции "Поток"

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Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Замминистра обороны России назвал этот маневр "высочайшем уровнем", когда небольшими силами решается исход боя

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Никто из бойцов операции по заходу российских войск в тыл группировки ВСУ в Судже "Поток" не отказался от участия в ней. Об этом заявил замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

"Это говорит о чем? Об умении и готовности к самопожертвованию. Я знаю доподлинно, вчера общался - там не было ни одного отказника. Даже повара, которые остались - стремились попасть к ним. Каждый хочет идти на ключевую задачу", - указал Евкуров в интервью проекту WarGonzo.

Оценивая операцию, Евкуров подчеркнул, что это "высочайший уровень", когда небольшими силами, дерзким маневром решается исход боя. "Конечно, это вызывает восторг, восхищение", - отметил замглавы оборонного ведомства.

По словам Евкурова, участвовавшие в операции бойцы также, как и другие военнослужащие, проходили боевую подготовку и психологическую полосу. "И мотивация людей [играет роль]. Потому что 15 км пройти по трубе - это нужен довольно серьезный психологический настрой, физическая выносливость нужна и сама мотивация выполнить задачу, которая была поставлена", - указал он.

"Любой солдат должен быть готов к тому, чтобы применить то оружие, которое у него есть в руках", - подытожил Евкуров. 

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