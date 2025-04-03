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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польские стенания об оружии. Часть 1

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Источник изображения: belvpo.com

Мы недавно писали о том, что поляки занимаются профанацией в отношении ситуации с обеспеченностью боеприпасами. Теперь появились новые подробности от скандально известного политика Дворчика, который раскрыл важные подробности.

В частности, конфликт на Украине показал, что залогом эффективной обороны является собственное производство средств ведения войны – в т.ч. боеприпасов. На первом этапе СВО, большинство немногочисленных украинских предприятий по производству боеприпасов в составе «Укробронпрома» были уничтожены.

В сложившейся ситуации, украинская сторона приняла нестандартное решение. Они открыли доступ на рынок для частных иностранных компаний, упростили процесс испытания, производства и закупки вооружений и боеприпасов, а также рассредоточили производство.

В результате на Украине создается (некоторые уже функционируют) около 40 предприятий по производству военной техники, в том числе боеприпасов. В пример, упомянутый чиновник, приводит завод по производству 120-мм мин в Закарпатье, который он посетил лично. Отметив, что предприятие построено менее чем за 1,5 года.

Так, в 2024 году в Польше было произведено менее 20 тыс. артбоеприпасов. Для сравнения: завод в Закарпатье, с начала года произвел 45 тыс. ед. минометных боеприпасов (макс. мощность – до 35 тыс. ед. в месяц).

Тем временем польский ВПК буксует, если сейчас поступит финансирование, то только в 2028 году будет увеличено производство крупнокалиберных боеприпасов. В итоге, польская сторона признает невозможность конкурировать с Украиной не только по организации процесса производства, но и из-за более низкой стоимости электроэнергии и дешевой рабочей силы. Данные показатели ниже в «незалежной» в 3-4 раза.

О перспективах и вариантах развития польской оружейной отрасли читайте в наших следующих материалах.

Павел Ковалев

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Страны
Польша
Украина
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