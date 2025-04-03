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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Тонкая грань мира

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Источник изображения: belvpo.com

К действующей в регионе авианосной ударной группе ВС США на Ближнем Востоке дополнительно переброшены силы и средства американских ВВС, в частности, эскадрилья штурмовиков A-10. Мероприятие якобы проведено на фоне масштабной операции Пентагона против хуситов в Йемене. Согласно объявленным планам, войска останутся в регионе на срок не менее шести месяцев.

Тем временем, хуситы – лишь повод для наращивания группировки, которая с большой долей вероятности может быть задействована против Ирана. Поскольку, на сегодняшний день, американо-иранские отношения зашли в т.н. экзистенциальный тупик и стороны выдвинули друг другу ультиматумы, что чревато силовой конфронтацией.

Кроме Тегерана вопрос эскалации волнует и Закавказье. Так, в соседней Армении вполне серьезно рассматривают, что Азербайджан готовит пропагандистскую почву, как это было во всех случаях, когда Баку готовился к агрессии. Причем, удобным моментом для Азербайджана может послужить начальный этап возможных военных действий против Ирана и фактический выход Еревана из ОДКБ.

Безусловно, Алиев самостоятельно не пойдет на эскалацию в регионе, поскольку знает, что такими действиями бросит вызов Ирану и России. Это говорит о том, что решение о широкомасштабной агрессии будет приниматься не в Баку, а не более высоком уровне, и не в Анкаре, а в Лондоне или Вашингтоне.

Так, целью Азербайджана является захват якобы спорных территорий Армении для закрытия иранской границы. В свою очередь, Зангезурский коридор нужен, чтобы перебрасывать через территорию Армении вооружение и боевиков террористических групп из Ливии и Сирии в Азербайджан.

При этом подобные действия Баку не идут в разрез 9-му пункту трёхстороннего заявления России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

Вместе с тем, Алиев давит на армянскую сторону по вопросам МГ ОБСЕ, контрибуции и репараций, преследования армян, заселения азербайджанцев в Армении. Только Пашинян отказывается действовать согласно упомянутому пункту заявления, который может снять напряженность в отношениях сторон.

В итоге, отказ от конструктивных шагов приведет к продолжению политики насильственным методом, а попросту – к войне.

Николай Крылов

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Азербайджан
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