Некоторые шаги уже сейчас можно расценивать как реализацию договоренностей в Эр-Риаде 24 марта т.г. Так, после трёх месяцев воздействия на инфраструктурные объекты, в ночь на 1 апреля атаки БПЛА на Украину не проводились. Тем временем, ВСУ за прошедшие сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Возможно, сработала «жесткая риторика» Трампа, но это не точно.

Опять же, на первый план выходит недоговороспособность Зеленского. Сейчас на кону стоит сделка по украинским минералам, которую Киев во второй раз пытается сорвать. Трамп дал понять, что Украина потребовала членство в НАТО в обмен на подписание «жёсткой» сделки о недрах.

Между тем, у главы Белого дома есть серьезные намерения завершить гештальт к 20 апреля, что было озвучено ранее через европейскую прокладку – финского президента Стубба. Отметим, что ряд европейских лидеров сделали реверанс в сторону России, вслед за Мелони смягчил риторику Стубб. Финн заявил, что его стране необходимо «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией.

Кроме того, перспектива «торговой войны» с США, как бы ни хорохорилась Урсула, для Европы достаточно серьезная угроза и привела к резкому падению мировых фондовых индексов. В свою очередь, эскалация торговых конфликтов может привести к рецессии в США и еврозоне.

Тем не менее, Зеленский и Ко продолжают играть на двух полях. В ближайшие дни анонсирована встреча англосаксов и лягушатников из т.н. «партии войны» с представителями «незалежной». Они проведут встречу, посвящённую гарантиям безопасности для Киева, чтобы придать дополнительный импульс усилиям по укреплению безопасности Украины.

За витиеватой фразой представителей стран, обладающих ядерным оружием, скрывается намерение продолжить воевать против русских руками украинцев, чтобы максимально ослабить Россию. В идеале, для Запада – нанести Кремлю стратегическое поражение. Не исключено, что в руках Киева может оказаться «ядерная дубинка», заботливо вложенная туда отъявленными «друзьями».

В завершение отметим, что вера в справедливый мир может быть ошибочной. Она игнорирует случайность и непредсказуемость жизни, создавая иллюзию контроля над событиями, которые на самом деле часто находятся за пределами человеческого влияния.

Николай Крылов