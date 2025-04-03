«Указывает на высокий уровень боевого реализма»: НОАК задействовала ракету YJ-21 в масштабных учениях у берегов Тайваня

Источник изображения: topwar.ru
В масштабных учениях Народно-освободительной армии Китая у берегов Тайваня задействовано передовое вооружение – фрегат Type 054A, баллистическая ракета DF-15, бомбардировщик H-6K и транспортный самолёт Y-20. Об этом сообщает издание Global Times. В публикации отмечается, что на учениях, в частности, замечена баллистическая ракета воздушного базирования YJ-21, которая ранее была представлена на авиасалоне в Китае.
– отмечает автор материала.
Он добавляет, что YJ-21 – это усовершенствованная баллистическая ракета воздушного базирования, которая даёт ВВС НОАК большие возможности для нанесения ударов на большие расстояния, с высокой скоростью, точностью, способностью преодолевать противовоздушную оборону и высокой разрушительной силой.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что сам факт задействования этой ракеты в учениях у берегов Тайваня, свидетельствует о том, что эти маневры близки к реальным боевым действиям, а участвующие войска готовы к бою в любой момент.
– считает эксперт по военным вопросам Чжан Цзюньшэ.
По его мнению, ПВО Тайваня просто не в состоянии перехватить эту ракету.
– резюмирует эксперт.
Напомним, о том, что НОАК начала масштабные учения у берегов Тайваня, стало известно накануне.
– рассказал официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Источник изображения: topwar.ru
Добавим, что в Минобороны Тайваня, комментируя китайские учения, отмечают, что к утру 1 апреля было зафиксировано присутствие 19 военных кораблей НОАК рядом с островом. Также наблюдается активность авианосной группы во главе с кораблем «Шаньдун».