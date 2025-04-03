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Военное обозрение

«Указывает на высокий уровень боевого реализма»: НОАК задействовала ракету YJ-21 в масштабных учениях у берегов Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

В масштабных учениях Народно-освободительной армии Китая у берегов Тайваня задействовано передовое вооружение – фрегат Type 054A, баллистическая ракета DF-15, бомбардировщик H-6K и транспортный самолёт Y-20. Об этом сообщает издание Global Times. В публикации отмечается, что на учениях, в частности, замечена баллистическая ракета воздушного базирования YJ-21, которая ранее была представлена на авиасалоне в Китае.

Появление ракеты YJ-21 на учениях командования Восточного театра военных действий НОАК указывает на высокий уровень боевого реализма. Ракета имеет ключевое значение для установления всеобъемлющего контроля, и сепаратистские силы «независимости Тайваня» не имеют возможности справиться с этим типом ракет

– отмечает автор материала.

Он добавляет, что YJ-21 – это усовершенствованная баллистическая ракета воздушного базирования, которая даёт ВВС НОАК большие возможности для нанесения ударов на большие расстояния, с высокой скоростью, точностью, способностью преодолевать противовоздушную оборону и высокой разрушительной силой.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что сам факт задействования этой ракеты в учениях у берегов Тайваня, свидетельствует о том, что эти маневры близки к реальным боевым действиям, а участвующие войска готовы к бою в любой момент.

YJ-21, как ракета, способная преодолевать гиперзвуковую оборону, имеет ключевое значение для захвата всестороннего контроля, противокорабельных и наземных атак, а также для блокирования ключевых районов и маршрутов

– считает эксперт по военным вопросам Чжан Цзюньшэ.

По его мнению, ПВО Тайваня просто не в состоянии перехватить эту ракету.

Да и во всем мире вряд ли найдётся сила, способная эффективно перехватить ракету YJ-21

– резюмирует эксперт.

Напомним, о том, что НОАК начала масштабные учения у берегов Тайваня, стало известно накануне.

В ходе учений упор делается на боевое патрулирование на море, получение комплексного контроля, удары по морю и суше, блокировку ключевых путей и районов

– рассказал официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что в Минобороны Тайваня, комментируя китайские учения, отмечают, что к утру 1 апреля было зафиксировано присутствие 19 военных кораблей НОАК рядом с островом. Также наблюдается активность авианосной группы во главе с кораблем «Шаньдун».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Продукция
Xian H-6
Y-20
Тип 001А
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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