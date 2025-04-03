Компании из США потребовали от НАСА многократные запуски к Луне

SpaceNews: Компании из США захотели от НАСА многократные запуски к Луне

Компании из США захотели получить от НАСА контракты на многократные запуски к Луне. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), предполагающей отправку на Луну посадочных модулей частных компаний, ее участники потребовали от НАСА изменений, касающихся разрешения на использование более крупных аппаратов, которые можно было бы запускать несколько раз в год.

В частности, генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким призвал к «стабильным, многолетним обязательствам по финансированию» для CLPS, чтобы обеспечить устойчивый ритм для двух-трех миссий в год, а также улучшения цепочки поставок, необходимой для таких космических аппаратов.

В марте издание со ссылкой на американскую компанию Firefly Aerospace сообщило, что лунная миссия Blue Ghost 1 успешно завершена.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Blue Ghost 1 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.