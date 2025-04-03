Украинский макет пусковой установки M902 ЗРК Patriot трудно отличить от настоящей

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В ходе продолжающегося уже четвёртый год конфликта на Украине обе стороны прибегают к военным хитростям, чтобы ввести противника в заблуждение. Одной из таких хитростей являются многочисленные макеты тех или иных видов вооружений, для уничтожения которых часто приходится использовать довольно затратные боеприпасы.

В социальных сетях недавно появилось фото одной из якобы пусковых установки M902 из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, установленной на седельный тягач КрАЗ-260В.

Как отмечают эксперты, даже вблизи этот макет очень трудно отличить от настоящей установки ЗРК Patriot, а если смотреть на него через камеру разведывательного дрона, то уж тем более это проблематично.

В августе 2023 года сообщалось, что на Украине одна из компаний олигарха Рината Ахметова (его деятельность признана в России экстремистской и запрещена) наладила выпуск макетов военной техники для отвлечения и ввода в заблуждение российских войск на поле боя. Отмечалось, что макеты в точности воспроизводят все тонкости того или иного вида вооружения и с виду они не отличаются от подлинника.

Тогда украинские СМИ, не скрывая, даже показали макеты-«обманки» военной техники, о чем сообщало ВО.