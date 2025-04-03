Американский пилот F-35B, чей истребитель летал без него после катапультирования, рассказал свою версию случившегося

Источник изображения: topwar.ru
Корпус морской пехоты США частично признал виновным Чарльза Дель Пиццо в потере 17 сентября 2023 года истребителя F-35B, который пролетел без пилота после его катапультирования почти 12 минут, прежде чем рухнуть на землю. Ушедший в отставку после этого инцидента 48-летний полковник рассказывает свою версию событий.
В интервью западной прессе он опроверг выводы следственной группы КМП, заявив, что был фактически «ослеплён» из-за каскадных сбоев оборудования в плохую погоду во время возвращения на базу Чарльстон, Южная Каролина, после тренировочного полёта над Атлантикой.
До инцидента Пиццо проверял самолёт, изучая его сильные и слабые стороны, прежде чем принять командование VMX-1 – эскадрильей для проведения эксплуатационных испытаний и оценки в Юме, штат Аризона. Происшествие случилось, когда он пытался совершить посадку по приборам в вертикальном режиме в условиях нулевой видимости во время бушующего шторма.
И в отчёте КМП, и в заявлениях Пиццо упоминаются проблемы с шлемом стоимостью почти полмиллиона долларов, на котором отображались скорость, высота и информация о наведении на цель. Однако версии событий сильно расходятся в том, что касается решения катапультироваться.
Источник изображения: topwar.ru
Согласно выводам КМП, факторами, способствовавшими происшествию, стали помехи в электросети во время полёта, которые привели к сбоям в работе радиостанций, транспондера, системы воздушной навигации и системы посадки по приборам, дисплее на шлеме и панорамном дисплее в кабине:
Пиццо говорит, что у него не было другого выбора, кроме как катапультироваться. По его словам, шлем выходил из строя три раза в течение 41 секунды. Сначала он мигал, затем на визоре вспыхивали предупреждения:
Примерно через 15 секунд шлем отказал во второй раз, когда самолёт находился на высоте около 230 м над землёй и снижался в вертикальном режиме со скоростью около 240 м в минуту. Лётчик решил уйти на второй круг. Дисплей шлема снова погас.
Источник изображения: topwar.ru
11 секунд спустя оборудование снова вышло из строя:
В этих условиях лётчик принял решение катапультироваться, хотя фактически самолёт не падал. Как указывается в издании, иллюзия падения возникла из-за пространственной дезориентации, «когда внутреннее ухо обманывает вас, заставляя чувствовать головокружение или падение».
При отстреле фонаря кабины при катапультировании металлические осколки вонзились пилоту в шею. Шлем и кислородную маску сорвало порывом ветра. Он также сломал спину. Сначала он боялся, что на него рухнет вышедший из-под контроля самолёт.
Однако истребитель продолжал полёт ещё 11 минут и 21 секунду, прежде чем упасть в сельской местности примерно в 90 км от аэродрома. В результате падения никто не пострадал, но был нанесён ущерб лесу и посевам.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в отчёте КМП.
Как указывается в западной прессе, точная причина сбоя в электросети может никогда не стать достоянием общественности, поскольку КМП засекретил её в «целях национальной безопасности».
В отношении Пиццо было проведено три расследования, два из которых признали его невиновным. Несмотря на это, спустя год он был отстранён от командования VMX-1. Учитывая, что его карьерные возможности будут сильно ограничены, он подал в отставку.
Несмотря ни на что, Пиццо остаётся поклонником противоречивого F-35 и используемых в нём технологий. Однако он обеспокоен тем, что его случай может подать неправильный сигнал другим американским пилотам: