Американский пилот F-35B, чей истребитель летал без него после катапультирования, рассказал свою версию случившегося

Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США частично признал виновным Чарльза Дель Пиццо в потере 17 сентября 2023 года истребителя F-35B, который пролетел без пилота после его катапультирования почти 12 минут, прежде чем рухнуть на землю. Ушедший в отставку после этого инцидента 48-летний полковник рассказывает свою версию событий.

В интервью западной прессе он опроверг выводы следственной группы КМП, заявив, что был фактически «ослеплён» из-за каскадных сбоев оборудования в плохую погоду во время возвращения на базу Чарльстон, Южная Каролина, после тренировочного полёта над Атлантикой.

До инцидента Пиццо проверял самолёт, изучая его сильные и слабые стороны, прежде чем принять командование VMX-1 – эскадрильей для проведения эксплуатационных испытаний и оценки в Юме, штат Аризона. Происшествие случилось, когда он пытался совершить посадку по приборам в вертикальном режиме в условиях нулевой видимости во время бушующего шторма.

И в отчёте КМП, и в заявлениях Пиццо упоминаются проблемы с шлемом стоимостью почти полмиллиона долларов, на котором отображались скорость, высота и информация о наведении на цель. Однако версии событий сильно расходятся в том, что касается решения катапультироваться.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно выводам КМП, факторами, способствовавшими происшествию, стали помехи в электросети во время полёта, которые привели к сбоям в работе радиостанций, транспондера, системы воздушной навигации и системы посадки по приборам, дисплее на шлеме и панорамном дисплее в кабине:

Это привело к тому, что пилот потерял ориентацию в сложных метеорологических условиях. Происшествие произошло из-за ошибки пилота, который неверно диагностировал потерю управления и катапультировался из исправного самолёта.

Пиццо говорит, что у него не было другого выбора, кроме как катапультироваться. По его словам, шлем выходил из строя три раза в течение 41 секунды. Сначала он мигал, затем на визоре вспыхивали предупреждения:

Сбои в системах управления полётом, авионике, охлаждении, навигации, GPS, связи. Звучат звуковые предупреждения. Затем шлем и основные дисплеи погасли, звуковые предупреждения прекратились. Прошло около 15 секунд.

Примерно через 15 секунд шлем отказал во второй раз, когда самолёт находился на высоте около 230 м над землёй и снижался в вертикальном режиме со скоростью около 240 м в минуту. Лётчик решил уйти на второй круг. Дисплей шлема снова погас.

Попытался связаться по рации со своим ведомым, с диспетчерской вышкой. Ничего. Связь отсутствует. Затем, вместе с очередной бурей предупреждений, обрушилось более 25 сообщений о том, что самолёт попал в серьёзную аварию и ситуация ухудшается.

Источник изображения: topwar.ru

11 секунд спустя оборудование снова вышло из строя:

Шлем и главный дисплей отказали в третий раз, на этот раз как будто окончательно. Приборы погасли. Потянул штурвал на себя. Услышал звук, похожий на запуск двигателя. Нос самолёта поднялся вверх. Почувствовал, что падаю. По-прежнему не вижу земли. Всё еще над базой? Над деревьями?

В этих условиях лётчик принял решение катапультироваться, хотя фактически самолёт не падал. Как указывается в издании, иллюзия падения возникла из-за пространственной дезориентации, «когда внутреннее ухо обманывает вас, заставляя чувствовать головокружение или падение».

При отстреле фонаря кабины при катапультировании металлические осколки вонзились пилоту в шею. Шлем и кислородную маску сорвало порывом ветра. Он также сломал спину. Сначала он боялся, что на него рухнет вышедший из-под контроля самолёт.

Однако истребитель продолжал полёт ещё 11 минут и 21 секунду, прежде чем упасть в сельской местности примерно в 90 км от аэродрома. В результате падения никто не пострадал, но был нанесён ущерб лесу и посевам.

Источник изображения: topwar.ru

Расследование показало, что длительный полёт самолёта без экипажа был возможен благодаря устойчивости, обеспечиваемой передовыми автоматическими системами управления полётом F-35

- говорится в отчёте КМП.

Как указывается в западной прессе, точная причина сбоя в электросети может никогда не стать достоянием общественности, поскольку КМП засекретил её в «целях национальной безопасности».

В отношении Пиццо было проведено три расследования, два из которых признали его невиновным. Несмотря на это, спустя год он был отстранён от командования VMX-1. Учитывая, что его карьерные возможности будут сильно ограничены, он подал в отставку.

Несмотря ни на что, Пиццо остаётся поклонником противоречивого F-35 и используемых в нём технологий. Однако он обеспокоен тем, что его случай может подать неправильный сигнал другим американским пилотам:

В авиации у нас есть культура. Когда случаются ошибки, когда что-то идёт не по плану, мы извлекаем из этого уроки. Если вы этого не делаете, то у вас появляется культура страха, из-за которой люди будут парализованы и не смогут принимать решения. Вот так люди и получают травмы. Вот так в конечном итоге и теряют людей.