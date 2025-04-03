В Кремле сообщили о возможном визите Дмитриева в США

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Визит главы РФПИ и спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, я подтверждаю. Такой визит возможен", - сказал Песков.

"Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - заявил Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений.

"Дмитриев, как ожидается, посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. Телеканал пишет, что "правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из источников".

CNN напоминает, что Дмитриев феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.