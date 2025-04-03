На Украине запустили производство автоматических гранатомётов AGL-53 под боеприпасы стандарта НАТО

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По информации украинских источников, на вооружение ВСУ уже в ближайшее время поступят автоматические гранатометы AGL-53, разработанные для использования боеприпасов стандарта НАТО 40×53 мм.

При этом утверждается, что новое изделие украинского ВПК превосходит используемый ВСУ в настоящее время советский АГС-17 по дальности, точности и надежности. Кроме того, AGL-53 может устанавливаться на бронетехнику или внедорожники.

Эксперты отмечают поразительное сходство автоматического гранатомета AGL-53 с американским Mk.19, от которого изделие украинских оружейников унаследовало все основные узлы и значительную часть конструктивных особенностей. Вероятнее всего, производство AGL-53 осуществляется на одном из украинских предприятий по лицензии, выданной западным разработчиком. Использование латинских букв для обозначения модели, помимо банального проявления карго-культа, чрезвычайно схоже с названием турецкого гранатомета KAGL-40.

Ранее сообщалось, что украинский ВПК активно занимается локализацией доставшихся Киеву от СССР систем противовоздушной обороны под использование зенитных ракет западного производства и наоборот. В частности, на Украине планируется запустить производство ракет для ЗРК NASAMS и британских мобильных систем противовоздушной обороны на шасси Supacat.

Таким образом, можно отметить, что украинский ВПК в настоящее время еще далек от полного «обнуления», однако вряд ли способен выпускать значительные объемы продукции, поскольку производство Киеву приходится рассредоточивать по мелким компаниям.