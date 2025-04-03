ВВС Египта могут закупить крупную партию легких боевых самолетов FA-50

ЦАМТО, 2 апреля. Посол Египта в Сеуле Халед Абдельрахман подтвердил, что власти Египта существенно продвинулись на переговорах с представителями Республики Корея по вопросу закупки до 100 легких боевых самолетов FA-50.

По сообщению The Defense Post, Министерство обороны Египта проявило интерес к FA-50 после проведенного в августе 2022 года в Каире авиашоу Pyramids Air Show, где выступила южнокорейская пилотажная группа Black Eagles.

В ноябре 2022 года Арабская Организация по индустриализации (Arab Organization for Industrialization) подписала с южнокорейской компанией KAI (Korea Aerospace Industries) соглашение о сотрудничестве при локализации производства в Египте учебно-тренировочного самолета усовершенствованной подготовки. По неофициальной информации речь шла о T-50/FA-50.

Первоначально для ВВС Египта предполагалось заказать 36 самолетов, но сейчас речь идет о приобретении до 70 самолетов с опционами на поставку еще 30 ед. Египет по-прежнему заинтересован в локализации производства FA-50.

В феврале Египет посетил руководитель Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея Сок Чон Гон в сопровождении представителей южнокорейских оборонных компаний.

Как заявил посол, предполагается, что подробное обсуждение технических и других параметров с южнокорейскими компаниями приведет к успешному результату.

Хотя стоимость также предлагаемых Каиру самолетов китайского и итальянского производства ниже, преимуществом разработанного KAI совместно с американской Lockheed Martin FA-50 является 70-процентная унификация деталей с истребителем F-16, состоящим на вооружении ВВС Египта. Эта общность упрощает логистику, техническое обслуживание, обучение и применение.

Предполагается, что в случае поставки FA-50 заменят устаревшие самолеты "Альфа Джет" и часть K-8E китайского производства, предоставив более современное решение как для учебных, так и боевых задач. В настоящее время в составе ВВС Египта имеется около 40 самолетов "Альфа Джет", приобретенных в 1970-х годах, и 117 K-8E.

В случае реализации, сделка по FA-50 станет еще одним шагом по укреплению военно-технического сотрудничества Египта и Республики Кореи после подписанного с южнокорейской Hanwha в 2022 году контракта стоимостью 1,6 млрд. долл. на поставку 155-мм самоходных гаубиц K9. В настоящее время, помимо поставки FA-50, стороны обсуждают возможность продажи противотанковых ракетных комплексов (вероятно, TAIpers).