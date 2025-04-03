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В Австралии построят завод по выпуску противокорабельных ракет норвежской разработки

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Правительство Австралии подписало контракт с местным филиалом норвежской компании Kongsberg Defence, который подразумевает создание в Ньюкасле первого в стране завода по производству управляемого ракетного вооружения.

Завод, который построят на территории аэропорта Ньюкасла, будет производить и обслуживать противокорабельные ракеты для ВМС Австралии и авиаракеты класса "воздух–поверхность" для ВВС страны.

Запуск противокорабельной ракеты NSM с борта эсминца "Сидней"

Australian Department of Defence


Как уточняет Naval Today, запуск производства ракет на заводе планируется на 2027 год. Согласно принятому графику, новое предприятие станет первым за пределами Норвегии, которое будет производить и обслуживать ракеты NSM и JSM.

"Этот завод будет поставлять боеприпасы как Вооруженным силам Австралии, так и зарубежным заказчикам", – заявил маршал авиации Леон Филлипс, возглавляющий департамент управляемого вооружения в австралийском Минобороны.

В январе 2023 года Австралия оформила контракт на поставку противокорабельных ракет NSM. Новый боеприпас заменяет устаревшие ракеты "Гарпун" в арсеналах фрегатов класса "Анзак" и эсминцев типа "Хобарт".

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

JSM – это модификация ракеты NSM, адаптированная для запуска с авиационных платформ. За счет воздушного старта дальность поражения целей увеличена до 300 км.

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Австpалия
Норвегия
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Kongsberg
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