КМЗ отчитался о поставках катеров российским ведомствам

Департамент маломерного судостроения военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" в марте 2025 года выполнил поставку очередной партии катеров для различных ведомств РФ. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в нее вошли три катера РПК-640, два модифицированных катера РПК-640.М1, 13 катеров ПК-500 и два катера "Касатка-2М.850".

Представители КМЗ отметили, что катера компании сочетают в себе передовые технологии, надежную конструкцию и высокие эксплуатационные характеристики. В производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.

Скоростной катер "Касатка 2М.850" Кингисеппский машиностроительный завод

Катер РПК-640 предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.

ПК-500 может использоваться для инспекционных работ, патрулирования и решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта.

"Касатка-2М.850" – патрульный катер, разработанный по заказу спецслужб. Одна из его главных особенностей – силовая установка из двух двигателей общей мощностью 500 л.с., которые позволяют развивать скорость до 90 км/ч.