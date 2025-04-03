Новый экспортный успех Patria 6x6: Дания заказала более сотни бронетранспортёров

Источник изображения: topwar.ru

Европейская бронетехника традиционно отличается высокой стоимостью. Например, закупка Британией БТР Boxer в 2019 году обошлась примерно в £5,6 млн за единицу. На этом фоне выгодно выделяется финский бронетранспортёр Patria 6x6 (другое обозначение – Patria XA-300). Он не столь «технологически продвинут», однако выигрывает за счёт своей экономичности.

Уже закуплено более семи сотен единиц: 161 Финляндией, 256 Латвией, 341 Швецией. 1 апреля Patria XA-300 ожидал очередной экспортный успех – новым заказчиком стала Дания, которая приобрела 130 экземпляров за €247 млн или €1,9 млн за машину. Сделка финансируется из фонда ускорения (Accelerationsfonden), созданного властями страны для форсированного наращивания боевой мощи. Начало поставок техники запланировано уже на текущий год, но основные поставки развернутся в 2026 году.

Patria 6x6 разработан и производится финской компанией Patria. Экипаж составляет 2-3 чел., в десантном отсеке помещаются до 10 чел. Она оснащена дизельным двигателем DC09 Scania мощностью 294 кВт и крутящим моментом 1870 Нм. Грузоподъёмность составляет 8,5 тонн, максимальная скорость на суше более 100 км/ч, а на воде до 8 км/ч. Дальность хода до 700 км.

Стандартная защита соответствует уровню 2a/b STANAG 4569 (выдерживает попадание пули от патрона 7,62х39 мм и 6 кг ВВ), но при необходимости может быть повышена до уровня 4a/b (14,5х114 мм и 10 кг ВВ).

В передней части машины расположены места водителя и командира, за водителем находится двигатель, а в задней части десантное отделение. Проход с правой стороны позволяет перемещаться между передним и задним отделениями.

Модульная конфигурация позволяет устанавливать различные системы вооружения, в том числе пулемёты, 25-мм или 30-мм автоматические пушки, а также 120-мм башенный миномёт Patria NEMO.