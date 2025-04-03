Президент Стубб: Финляндия выйдет из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины

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Финляндия, которая имеет самую протяженную границу среди стран-членов НАТО с Россией (1340 км), выйдет из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные наземные мины, заявил президент страны Александр Стубб, пишет издание Defense News.

Издание отмечает, что это решение было принято вскоре после того, как Литва, Латвия, Эстония и Польша заявили, что они оценивают возможность выхода из договора, что позволило бы им накапливать и использовать наземные мины для обеспечения безопасности своих границ с Россией.

Финляндия будет готовиться к выходу из Оттавской конвенции – решение основано на тщательной оценке соответствующими министерствами и силами обороны

- написал Стубб в соцсети.

Согласно последним имеющимся данным ООН, конвенцию, которая была официально принята почти три десятилетия назад, подписали 133 государства. Однако такие страны, как Россия, Беларусь, США и Китай, так и не ратифицировали его.

По словам Стубба, Хельсинки также обязались увеличить свои расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта к 2029 году, чего от них требует НАТО.

В ноябре прошлого года финский президент уже говорил о возможном выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин якобы из-за существующей «угрозы» со стороны России.