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ЦАМТО

Lockheed Martin поставила три истребителя F-16C/D Блок.70 ВВС Словакии и Болгарии

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Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V)
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 2 апреля. Компания Lockheed Martin поставила три многофункциональных истребителя F-16C/D Блок.70 "Вайпер" ВВС Словакии и Болгарии.

Как сообщает Scramble Magazine, 31 марта три истребителя F-16 Блок.70, предназначенные для ВВС Словакии и Болгарии, совершили промежуточную посадку на авиабазе "Морон" в Испании. Группу из трех самолетов сопровождали два самолета-заправщика KC-135R "Стратотанкер". Последний этап маршрута предусматривал перелет истребителей в Словакию и Болгарию.

Два словацких истребителя F-16C Блок.70 с серийными номерами 1005 и 1007 будут размещены на постоянной основе на авиабазе "Слиач". Словакия получила первые три F-16C в 2024 году. Всего ВВС Словакии заказали 14 самолетов F-16C/D Блок.70 (12 F-16C Блок.70 и 2 F-16D Блок.70).

Третий самолет, F-16D Блок.70 с серийным номером 301, предназначен для ВВС Болгарии. Это первая поставка F-16 в страну. Самолет был официально передан болгарским ВВС во время церемонии на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 31 января 2025 года. София приобрела по двум контрактам 16 самолетов F-16C/D Блок.70 (10 F-16C Блок.70 и 6 F-16D Блок.70).

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Страны
Болгария
Испания
Словакия
Продукция
F-16
KC-135
Компании
Lockheed-Martin
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