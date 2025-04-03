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ЦАМТО

Минобороны Дании подписало контракт на закупку ПЗРК "Мистраль-3"

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Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral
Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Paolo Bovo

ЦАМТО, 2 апреля. Минобороны Дании объявило о подписании 1 апреля соглашения на закупку ПЗРК "Мистраль-3" французской MBDA, которые будут применяться в составе системы ПВО ближнего действия СВ Дании.

Соглашение заключено в ходе государственного визита во Францию короля Дании Фредерика Х и королевы Мэри. В состав делегации входил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как заявил министр, "соглашение является еще одним важным шагом в построении системы противовоздушной обороны Дании".

По его словам, "соглашение не только подчеркивает хорошее сотрудничество с Францией, но и укрепляет боевую мощь и безопасность Дании".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2024 года в ходе выставки Eurosatory группа MBDA и представители Франции, Бельгии, Кипра, Эстонии и Венгрии подписали рамочное соглашение о сотрудничестве с целью совместного приобретения наземных ЗРК ближнего действия "Мистраль-3".

В ноябре 2024 года Европейская комиссия одобрила финансирование проекта совместной закупки ПЗРК "Мистраль-3" в числе пяти многонациональных оборонных проектов в рамках инициативы Укрепления европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act).

Представленный Францией проект предполагает поддержку совместной закупки ПЗРК "Мистраль-3" девятью государствами-членами ЕС: Бельгией, Кипром, Эстонией, Венгрией, Румынией, Испанией, Словенией, Данией и Францией. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции будет нести ответственность за приобретение до 1500 ПЗРК "Мистраль-3" у компании MBDA. На поддержку проекта было выделено 60 млн. евро.

Пуск оснащенной инфракрасной головкой самонаведения ЗУР "Мистраль-3" осуществляется в режиме "выстрелил-и-забыл". При длине менее 2 м и массе менее 20 кг ПЗРК прост в эксплуатации и обладает устойчивостью к средствам РЭБ. Комплекс обеспечивает перехват воздушных целей на дальностях от 0,5 до 7,5 км и высотах до 6 км в сложных метеоусловиях и любое время суток. ЗУР позволяет поражать цели с низкой тепловой сигнатурой, включая БЛА, ракеты с турбореактивными двигателями и скоростные ударные катера. В производстве ПЗРК задействованы компании MBDA, Safran, Roxel, Junghans T2M, ASB Aerospatiale Batteries, Electronic Matra, Nexter Munitions.

В случае с Данией, хотя это и не оговаривалось прямо, ПЗРК могут войти в состав вооружения закупленных для ВС страны зенитных артиллерийских установок (ЗАУ) Skyranger 30 компании Rheinmetall Air Defense на шасси "Пиранья-5".

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