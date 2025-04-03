В РФ разработали модульную систему РЭБ "Рубин"

Первые 120 изделий уже получили положительные отзывы после применения в зоне специальной военной операции, отметили в Народном фронте

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Модульная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Рубин" для защиты пехоты и транспортных средств разработана в России. Первые 120 изделий уже получили положительные отзывы после применения в зоне специальной военной операции, сообщили ТАСС в Народном фронте.

"В первую очередь наше достижение - это средство РЭБ для штурмовиков переносное, который мало того, что эффективно, но еще и гибко, мы можем менять частоты за двадцать минут времени. Потому что частоты противник меняет очень часто, в течение дня они могут летать на одном коридоре, а потом уйти на другой, а мы даем возможность оперативно реагировать на это. Полный комплект с мощной батареей, которая работает при отрицательных температурах от 90 минут и более, мощными "джаммерами" (глушителями, - прим. ТАСС), весит 11 кг вместе с рюкзаком, куда бойцы также могут сложить все им необходимое", - рассказал разработчик Марат Галиев, добавив, что на первые 120 изделий уже поступили положительные отзывы от военнослужащих в зоне специальной военной операции.

В Народном фронте уточнили, что Галиев - ветеран СВО, боец подразделения "Эспаньола" из Татарстана. "Рубин - это мой позывной, поэтому решил так назвать и изделие. Однополчане уже испытали [изделие], и бойцы Добровольческого корпуса, отряда "Александра Невский", и наши бойцы с татарстанских подразделений, например "Алга", - сказал разработчик.

"Это стало таким техническим освидетельствованием наших достижений. Испытать "Рубин" во всех возможных сценариях нам помог Кулибин-клуб Народного фронта", - добавил Галиев.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.