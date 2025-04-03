Колумбия и Россия обсуждают вопросы ремонта и обслуживания парка вертолетов Ми-17

ЦАМТО, 2 апреля. Колумбия и Россия работают над решением возникших из-за западных санкций вопросов, связанных с ремонтом и обслуживанием военно-транспортных вертолетов Ми-17.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.

"Есть сложности, связанные с ремонтом и обслуживанием этих вертолетов из-за санкций против предприятий оборонного комплекса России, а также финансовых структур страны, в связи с чем есть, среди прочих, проблемы с платежами. Наши страны поддерживают контакты по данным вопросам", – сказал дипломат в интервью агентству.

Сейчас в составе Вооруженных сил Колумбии имеется 19 российских вертолетов Ми-17, уточнил посол, отметив при этом, что они адаптировались как к климату, так и к сложным географическим условиям страны.