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ЦАМТО

Колумбия и Россия обсуждают вопросы ремонта и обслуживания парка вертолетов Ми-17

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Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой
Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой дивизии сухопутных войск Колумбии на выстаке.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 2 апреля. Колумбия и Россия работают над решением возникших из-за западных санкций вопросов, связанных с ремонтом и обслуживанием военно-транспортных вертолетов Ми-17.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.

"Есть сложности, связанные с ремонтом и обслуживанием этих вертолетов из-за санкций против предприятий оборонного комплекса России, а также финансовых структур страны, в связи с чем есть, среди прочих, проблемы с платежами. Наши страны поддерживают контакты по данным вопросам", – сказал дипломат в интервью агентству.

Сейчас в составе Вооруженных сил Колумбии имеется 19 российских вертолетов Ми-17, уточнил посол, отметив при этом, что они адаптировались как к климату, так и к сложным географическим условиям страны.

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Колумбия
Россия
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Ми-17
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