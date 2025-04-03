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ЦАМТО

Минфин США ввел санкции против шести компаний, производящих БЛА

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Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США.
Источник изображения: AP Photo/ Jon Elswick

ЦАМТО, 2 апреля. США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из ОАЭ, Ирана и Китая, связанных с производством иранских БЛА, якобы поставляемых, в том числе, в Россию "для использования на Украине".

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"OFAC в координации с Минюстом США вводит санкции против сети из шести юридических и двух физических лиц из Ирана, ОАЭ и КНР, занимающихся закупкой компонентов для БЛА в пользу иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) – ведущего производителя иранских БЛА", – говорится в заявлении.

В санкционный список внесены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран), Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и два гражданина Ирана.

Компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает, передает "РИА Новости".

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