Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390

ЦАМТО, 2 апреля. Швеция закупит у бразильского производителя Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390, сообщило 1 апреля Министерство обороны королевства.

"Совместно с Нидерландами и Австрией Швеция закупает самолеты C-390 у бразильского производителя Embraer", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведутся окончательные переговоры между Нидерландами и Embraer относительно сроков поставки самолетов.

Как отметили в Минобороны Швеции, состоящие на вооружении королевства самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники.

"Это также является ключевым условием для возможности проведения международных военных операций и операций по эвакуации", – говорится в сообщении.

Справка ЦАМТО

Всего по состоянию на конец 2024 года Embraer поставила заказчикам десять серийных C-390 "Миллениум". Помимо Венгрии, два самолета поставлены в Португалию и семь – ВВС Бразилии. В настоящее время на линии окончательной сборки также находятся первый С-390 для Австрии и третий для Португалии. С момента поступления первого KC-390 на вооружение ВВС Бразилии их общий налет превысил 16500 часов.

В целом перечень заказов Embraer на C-390 включает: 2 ед. – для ВВС Венгрии, 2 ед. – для ВВС Чехии, 5 ед. – для ВВС Португалии, 5 ед. – для ВВС Нидерландов, 4 ед. – для ВВС Австрии, 3 ед. – для ВВС Республики Корея, 19 ед. – для ВВС Бразилии, 2 ед. – для неназванного заказчика. В текущий портфель заказов Embraer входят 32 самолета для восьми стран. Компания также рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на поставку C-390 Швеции и Словакии.