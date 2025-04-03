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ЦАМТО

Швеция закупит у Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390

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Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer
Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 2 апреля. Швеция закупит у бразильского производителя Embraer четыре военно-транспортных самолета C-390, сообщило 1 апреля Министерство обороны королевства.

"Совместно с Нидерландами и Австрией Швеция закупает самолеты C-390 у бразильского производителя Embraer", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведутся окончательные переговоры между Нидерландами и Embraer относительно сроков поставки самолетов.

Как отметили в Минобороны Швеции, состоящие на вооружении королевства самолеты TP 84 (C-130H) были впервые закуплены в 1960-х годах и нуждаются в замене. Самолеты C-390 Embraer нужны вооруженным силам для перевозки личного состава и техники.

"Это также является ключевым условием для возможности проведения международных военных операций и операций по эвакуации", – говорится в сообщении.

Справка ЦАМТО

Всего по состоянию на конец 2024 года Embraer поставила заказчикам десять серийных C-390 "Миллениум". Помимо Венгрии, два самолета поставлены в Португалию и семь ВВС Бразилии. В настоящее время на линии окончательной сборки также находятся первый С-390 для Австрии и третий для Португалии. С момента поступления первого KC-390 на вооружение ВВС Бразилии их общий налет превысил 16500 часов.

В целом перечень заказов Embraer на C-390 включает: 2 ед. для ВВС Венгрии, 2 ед. для ВВС Чехии, 5 ед. для ВВС Португалии, 5 ед. для ВВС Нидерландов, 4 ед. для ВВС Австрии, 3 ед. для ВВС Республики Корея, 19 ед. для ВВС Бразилии, 2 ед. для неназванного заказчика. В текущий портфель заказов Embraer входят 32 самолета для восьми стран. Компания также рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на поставку C-390 Швеции и Словакии.

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Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Словакия
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