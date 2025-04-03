Захарова: РФ будет сообщать об ударах Киева по энергообъектам

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "это станет достоянием и дипломатов всего мира, и сотрудников секретариатов международных организаций"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит доводить до международных организаций информацию о нарушении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона подготовила список этих самых энергических объектов, по которым киевский режим наносил удары, - сказала она в эфире радио Sputnik. - Мы будем и дальше эту ситуацию подсвечивать. Я даже не думаю, а точно знаю. Так что это станет достоянием и дипломатов всего мира, и сотрудников секретариатов международных организаций".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.