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ЦАМТО

США предупредили Европу о негативных последствиях отказа от их оружия

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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 2 апреля. США сообщили союзникам в Европе, что хотят, чтобы те продолжали покупать оружие американского производства, предупредив, что любое исключение их компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

"Чиновники США сообщили европейским союзникам, что хотят, чтобы они продолжали покупать оружие американского производства на фоне недавних шагов ЕС по ограничению участия производителей из США в тендерах на закупку оружия", – говорится в сообщении агентства.

Заявления представителей Вашингтона прозвучали на фоне того, что ЕС предпринимает шаги по стимулированию европейской военной промышленности, одновременно потенциально ограничивая закупки определенных типов американского вооружения.

Как сообщил высокопоставленный представитель Госдепа, госсекретарь США Марко Рубио планирует обсудить этот вопрос во время визита в Брюссель на этой неделе, где он примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО.

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп приветствует усилия европейских союзников по "укреплению их оборонительных возможностей и принятию ответственности за собственную безопасность", но предостерег от создания новых барьеров, исключающих американские компании из европейских оборонных проектов.

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