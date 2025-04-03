Захарова: Киев полагал, что сможет скрывать реальность от Трампа, но недооценил ситуацию

Дипломат напомнила, что Украина публично согласилась на это предложение, но тут же начала бить по гражданской энергетической инфраструктуре РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Киевский режим рассчитывал, что сможет скрыть нарушения моратория на удары по энергообъектам от президента США Дональда Трампа так же, как это было при прошлой администрации Джо Байдена. Но на Украине недооценили ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Киев публично согласился на это предложение, но тут же начал бить по гражданской энергетической инфраструктуре. "Возможно, полагали, что, например, как предыдущему президенту США, и этому можно представлять какую-то искаженную картинку, и что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Наверное, такие надежды были, - сказала она в эфире радио Sputnik. - Или что будут ему показывать только, например, ответ российской стороны на подобные действия, а кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут".

По мнению дипломата, такое было возможно только из "неуважения со стороны Зеленского" в отношении нынешней администрации Белого дома, потому что в Киеве не могли не понимать, что "имеют дело с совершенно другими людьми".

"Я сейчас не про политический дискурс говорю, я сейчас говорю просто про реакцию на происходящее: что эти люди со своими достоинствами и недостатками, они все-таки реально сами следят за международной повесткой, реально сами говорят, реально сами пишут какие-то комментарии, реально сами готовы даже в прямом эфире, без суфлеров, без подсказок, без карточек, которые им подают какие-то близкие и родственники, отстаивать ту позицию, которую считают правильными", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому я думаю, что режим Зеленского - и киевский режим, и сам Зеленский - видимо, просто недооценили ситуацию", - заключила дипломат.