Сикорский: около 30 стран заявили о готовности поддерживать мир на Украине

По версии главы МИД Польши, Евросоюз "не сможет взять на себя задачу по сдерживанию" России

МАДРИД, 2 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что около 30 государств выразили готовность поддерживать соблюдение мира на Украине после его установления.

"От США нам бы потребовалось по крайней мере использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов, - сказал дипломат в интервью испанской газете El País. - Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы".

По версии главы МИД, Евросоюз "не сможет взять на себя задачу по сдерживанию" России. "Для нас это слишком большая задача", - уточнил Сикорский. Он утверждал, что для этой цели нужны усилия НАТО в целом.

Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон и Париж надеются сформировать "миротворческий корпус" численностью от 10 тыс. до 30 тыс. военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. При этом отмечалось, что истребители ВВС Великобритании в рамках урегулирования могут патрулировать воздушное пространство Украины, взлетая с территории Польши.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.