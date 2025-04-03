Elbit Systems поставит европейскому заказчику боеприпасы для РСЗО PULS

ЦАМТО, 2 апреля. Компания Elbit Systems Ltd объявила о подписании 1 апреля с европейским заказчиком контракта на поставку ракет для универсальной РСЗО PULS (Precise and Universal Launching System).

Стоимость заказа составила около 130 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение трех лет. Заказчик пока не назван.

В рамках контракта Elbit Systems поставит различные современные боеприпасы, включая учебные, реактивные снаряды AccuLAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км), тактические ракеты Extra (дальность пуска до 150 км) и ОТР Predator Hawk (дальность пуска до 300 км). Предполагается, поставка ракет значительно повысит боевые возможности вооруженных сил заказчика.

Генеральный директор Elbit Systems Land Уди Веред заявил, что "компания гордится получением контракта на поставку учебных и высокоточных управляемых боеприпасов для РСЗО PULS европейского заказчика".

По его словам, "данный заказ подчеркивает возросший спрос на систему PULS и сопутствующие боеприпасы, как в Европе, так и во всем мире".

Как сообщал ЦАМТО, за последние годы РСЗО PULS была выбрана несколькими заказчиками, включая Германию, Нидерланды, Данию и другие европейские страны.

PULS представляет собой РСЗО, которая позволяет использовать широкий спектр боеприпасов. В базовой версии РСЗО размещается на шасси с колесной формулой 6х6 и обеспечивает транспортировку двух ТПК, в каждом из которых находятся 18 ед. 122-мм РС AccuLAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км) или десять 160-мм РС (дальность пуска до 45 км). Возможна конфигурация контейнера с четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra (дальность пуска до 150 км, КВО – менее 10 м) или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км, КВО – менее 10 м).

Потенциально возможен запуск барражирующих боеприпасов, включая разработанные Elbit Systems "СкайСтрайкер".