Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ

Российские операторы за секунду настраивают БПЛА для противодействия FPV-дронам

ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Российские операторы наблюдательных беспилоников выработали четкий алгоритм действий, чтобы уйти от дуэлей с более маневренными украинскими FPV-дронами: в течение секунды они перенастраивают свои БПЛА так, чтобы противник не мог получить четкое изображение и у них было время для маневров, рассказал РИА Новости оператор 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Волк".

Он отметил, что ВСУ используют FVP-дроны для поражения российских наблюдательных беспилотников. Уйти от таких дуэлей тяжело, поскольку FVP-дроны более маневренны, но российские операторы беспилотников выработали четкий алгоритм действий в таких ситуациях.

"У наших "больших птиц" есть свое окно радиоэлектронной обстановки. При приближении вражеской "птицы", будь то FPV-дрон, будь то ударный тип, большой БПЛА, видно большие шумы. И грамотный оператор, а у нас таких довольно большое количество, перенастраивает свой передатчик на их частоту и ставит большую мощность... Наш оператор перенастраивает свой "самолет" в течение одной секунды на эту частоту (украинского беспилотника - ред.)", - рассказал "Волк".

По его словам, из-за этого украинские FVP-дроны получают изображение в худшем качестве, "рассыпчатую картинку", а российские беспилотники в это время маневрируют и уходят от дуэлей.