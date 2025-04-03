Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В начале января текущего года стало известно, что Германия якобы поставила ВСУ первую боевую машину пехоты Lynx. Речь идет, по всей видимости, о KF41, которая считается новейшим образцом.

Ее боевая масса достигает 44 тонны. Вооружение - 35-мм пушка и спаренный 7,62-мм пулемет. Предусмотрен монтаж противотанкового управляемого комплекса нового поколения.

Мощность дизельного двигателя - 1140 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Вместимость - одиннадцать человек.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Говорилось, что всего формирования киевского режима получат десять единиц такой техники. Однако военные эксперты отмечали, что такая секретная и дорогая военная техника, а стоимость одного образца превышает 10 миллионов долларов, не появится на линии боевого соприкосновения.

Потенциальные покупатели из других стран вряд ли будут в восторге, когда им покажут, как российские дроны или противотанковые средства сжигают такую "суперБМП".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

К тому же, существует большая вероятность, что вэсэушники в одном из боев оставят бронемашину и сбегут, как уже было с другими образцами натовской, в том числе германской, техники. Поэтому данную "поставку" ВСУ можно расценивать всего лишь как громкую рекламную акцию.

Лев Романов