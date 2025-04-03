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РИА Новости

Россия обсуждает усиление безопасности с БРИКС и ШОС, заявила Захарова

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Захарова: Россия ведет диалог о создании новой архитектуры безопасности Евразии

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия активно развивает диалог с партнерами по БРИКС и другими потенциальными участниками на Евразийском континенте, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и ССАГПЗ, для создания новой архитектуры безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация проводит соответствующие обсуждения в двустороннем формате с соседями и другими партнерами и в интеграционных структурах с российским участием - ОДКБ, СНГ, ШОС, - а также АСЕАН и ССАГПЗ. Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления", - сообщила она в интервью "Известиям".

По словам Захаровой, особое внимание уделяется взаимодействию с членами БРИКС, расположенными в Евразии: обсуждения ведутся как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних организаций.

"Когда контуры новой архитектуры безопасности в Евразии устоятся, можно будет подумать об обсуждении опыта ее строительства партнерами по БРИКС, представляющими неевразийские регионы мира", - добавила она.

Новая система безопасности, как уточнила дипломат, задумана как ответ на существующие вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Евразийский континент. Россия, по ее словам, убеждена, что страны континента могут и должны нести преимущественную солидарную ответственность за решение проблем в сфере безопасности, не допуская негативного вмешательства извне.

В Москве уверены, что предлагаемая Россией архитектура безопасности будет включать в себя политические договоренности, новую нормативно-правовую базу и другие возможные формы взаимодействия между участниками.

"Речь идет, образно выражаясь, о "сумме действий" единомышленников, учете накапливающегося опыта оформления мер доверия политического и военного характера между государствами в различных частях континента в соответствии с их потребностями и имеющимися национальными потенциалами", - подчеркнула Захарова.

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