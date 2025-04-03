Хозяин «Сайги»: корреспондент «Известий» прошел курс по уничтожению дронов-камикадзе

В подготовке военнослужащих задействованы лучшие спортсмены

По мере распространения дронов-камикадзе с управлением по оптоволоконному кабелю основным средством защиты для солдат стали гладкоствольные ружья. Но они никогда не стояли на вооружении, соответственно, нет практики их применения. Поэтому на помощь приходят гражданские стрелки, спортсмены, имеющие большой опыт в работе с гладкоствольными ружьями и стендовой стрельбе. Корреспонденты «Известий» приняли участие в курсах по борьбе с БПЛА с помощью ружей 12-го калибра, прошедших в 87-м полку 51-й Донецкой армии, и на личном опыте узнали, как бойцы осваивают этот вид оружия.

Как проходят тренировки по стрельбе из ружья

В армии сегодня можно встретить исключительное разнообразие моделей ружей — от двустволок 60-х годов до полуавтоматических карабинов «Сайга» и «Вепрь» на базе автоматики Калашникова. Они нужны на всех уровнях и во всех родах войск, поэтому идут и свежие с заводов, и из полицейского конфиската, и даже от волонтеров. Нередко военнослужащие из отпусков привозят и свои собственные экземпляры охотничьего оружия. Поэтому на столе перед обучаемыми такое же разнообразие моделей. Одни решают осваивать те, которые уже имеют в подразделении, кто-то выбирает наиболее распространенную модель, офицеры стараются освоить максимум представленных, чтобы потом обучать личный состав.

Занятия начинаются с ведения огня по наземной мишени. Фильмы и компьютерные игры сформировали стереотип о том, что стрелять из дробовика просто — неточность выстрела компенсируется разлетом дроби на большую площадь. Это одновременно так и не так. Первый выстрел сделать относительно легко, но проблема в отдаче.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

12-й калибр значительно тяжелее бьет в плечо в сравнении с привычным большинству собравшихся автоматом Калашникова. Оружие непривычно подбрасывает, и повторные выстрелы идут гораздо хуже. Подавляющее большинство тратит намного больше времени на то, чтобы вернуть ружье на цель, чем рассчитывало. Плечо начинает быстро болеть, сильнее, чем при стрельбе из винтовок, а бронежилеты не дают удобно вложить приклад.

Чемпионка России по практической стрельбе Анна Тараносова помогает бойцам быстро освоить вкладку оружия и стойку, которая должна быть ощутимо жестче, чем при работе с автоматами. Одного из бойцов заметно отклоняет назад при выстреле из «Сайги», видно, как ствол задирается вверх, Анна в очередной раз объясняет, как необходимо согнуть ноги и наклонить корпус вперед, но в дело вмешивается офицер, прошедший это занятие чуть раньше, с быстрым объяснением «по-военному».

— Вот, как будто драться с кем-то собираешься! Наклонись вперед, соберись! — помогает Дед из 87-го полка. Он специализируется на обучении медицине, был ополченцем в ДНР, потом инструктором в ЧВК, затем оказался на службе в ВС РФ, поэтому имеет большой боевой опыт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Дед становится напротив обучаемого и изображает готовность к спаррингу, призывая бойца представить, что ему необходимо драться. Вдвоем с еще одним военнослужащим он, не тратя времени на лишние разговоры, ставит ноги и корпус стрелка в необходимое положение.

— То, что спортсмены учат военных, — это правильно. Они не пришли в стрельбу просто так, бах — и всё умеешь! Нет, они постепенно набрались опыта, их тоже учили. И они сами, опираясь на свой опыт, учат, как правильно вложиться, как правильно встать и целиться по движущейся мишени, — объясняет Дед.

Те, кто первично освоился с ружьем, начинают путь между разными типами мишеней. В качестве имитации дронов выступают тарелки для стендовой стрельбы. Но машинки для из запуска устанавливают не по спортивным стандартам, а так, чтобы давать цель, приближенную к боевой. Самая простая мишень имитирует пролет дрона над позицией без атаки. На рубеже по двое-трое активно стреляют бойцы, пока остальные заряжаются, вскрывая всё новые и новые ящики патронов. Цель — не просто надо вести в прицеле, но и брать упреждение, а к этому надо привыкнуть, в чем снова помогают опытные в стендовой стрельбе спортсмены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Следующее упражнение снова усложняется: на нем тарелка идет уже на стрелка на малой высоте, имитируя атаку дрона-камикадзе. Тут уже не так важно упреждение, как скорость реакции и прицеливания.

Третья машинка запускает тарелки вдоль террикона, имитируя появление дрона из-за рельефа местности, деревьев и кустов. Это упражнение еще больше приближено к боевым условиям. Опережая «программу» обучения, многие начинают привычно занимать укрытия и пытаются стрелять с колена. Здесь, кстати, большинству военный опыт идет на пользу: стрельба сквозь ветки и кусты не вызывает проблем, многие привыкли к этому и знают, что огонь эффективен сквозь растительность. Поэтому вести цель, не отвлекаясь на несущественные преграды, получается уже проще.

— Это очень реалистичное обучение. Бойцы понимают механику, как вести огонь. Вся эта история прекрасно переносится на боевые действия. Как правило, самый распространенный отзыв от прошедших обучение, что появился азарт. Бойцы говорят, что теперь не дроны охотятся на них, а они на дроны, — рассказывает Анна Тараносова. Она подчеркивает, что спортсмены-инструкторы не обучают военнослужащих тактике ведения боя, а знакомят с неизвестными им ранее видами оружия и приемами стрельбы.

Сколько времени занимает обучение стрельбе

Первый день обучения подходит к концу, когда даже самые заядлые стрелки уже с трудом поднимают оружие. Но даже при этом, зная об опасности дронов не понаслышке, стреляют, пока не заканчиваются выделенные на день занятий патроны. Спортсмены поясняют, что за день экспресс-обучения военные стреляют в несколько раз больше, чем гражданские стрелки на полноценной тренировке.

Подходя к мишени в очередной раз, автор, вскинув ружье, понял, что руки уже не удерживают оружие на линии прицеливания, а впереди еще второй день занятий. Анна объясняет, что при возможности длительного обучения можно дать хороший уровень стрелкам при настреле 1,5–2 тыс. патронов за 10–12 дней. У собравшихся есть два-три дня, и все стараются взять максимум.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На второй день все три машинки для запуска тарелок уже работают на один рубеж и задачи усложняются. По одному и группами бойцы отрабатывают свои действия при групповых налетах дронов-камикадзе с разных направлений. Добавляется ведение огня из-за укрытий и перемещение между ними. А под конец обучения самая интересная, максимально приближенная к боевым условиям задача: в начале упражнения боец работает по мишени из автомата, по команде «воздух» меняет оружие и из ружья пытается поразить настоящий FPV-дрон. Первому попавшему по реальной цели — небольшой приз от организаторов. В конце дня с терриконов снимают машинки для запуска тарелок и готовят к отправке в новые подразделения и места занятий.

Один из организаторов обучения — Сергей Лыня Паршиков, ветеран ополчения и волонтер — рассказывает, что во время работы над зенитными пулеметными установками на базе пикапов для борьбы с БПЛА самолетного типа он стал свидетелем того, как, спрыгнув с машины, зенитчик защитился от налета камикадзе, сбив FPV-дрон из ружья. Стало понятно, что необходимо заниматься подготовкой людей и проводить выездные сессии.

— 87-й полк — это подразделение закрепления, и ему очень важна борьба с дронами. Мы привезли сюда больше 10 тыс. патронов, тарелок и профессионального оборудования. Самое главное, что приехали инструкторы из Питера, Томска, Москвы. Все бросили работу и помогли пацанам. Они реально довольные и счастливые, полк три дня отработал на обучении, — подводит итог работы в Донецке Сергей Паршиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Это уже 11-е курсы, и в данный момент они становятся регулярными на всех направлениях фронта.

Дмитрий Астрахань