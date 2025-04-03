Козырной ТОС: горные стрелки впервые в истории получают тяжелые огнеметы

Эти боевые машины доказали свою эффективность во время специальной военной операции

Впервые в истории российские горные стрелки начали получать тяжелые огнеметные системы (ТОС). Их уже осваивает 34-я отдельная гвардейская мотострелковая (горная) бригада. Эти системы несвойственны таким соединениям: считалось, что им в первую очередь нужна высокая мобильность в труднопроходимой местности, а тяжелая техника ее снизит. В ходе военной спецоперации горные стрелки действуют на равнине, где им приходится штурмовать укрепленные районы противника. Эксперты отмечают, что при ведении таких боевых действий нужны мощные огневые системы, и ТОСы как нельзя лучше подходят на эту роль.

Впервые в истории российские горные стрелки начали получать тяжелые огнеметные системы (ТОС). Их уже осваивает 34-я отдельная гвардейская мотострелковая (горная) бригада. Эти системы несвойственны таким соединениям: считалось, что им в первую очередь нужна высокая мобильность в труднопроходимой местности, а тяжелая техника ее снизит. В ходе военной спецоперации горные стрелки действуют на равнине, где им приходится штурмовать укрепленные районы противника. Эксперты отмечают, что при ведении таких боевых действий нужны мощные огневые системы, и ТОСы как нельзя лучше подходят на эту роль.

Тяжелые системы для «легкой» пехоты

В той же 34-й горной бригаде, согласно штатному расписанию, тяжелых огнеметных систем раньше не было. Решение о таком усилении принято по итогам изучения опыта проведения специальной военной операции на Украине, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Собеседники «Известий» напомнили, что ранее такие боевые машины получили Воздушно-десантные войска — тоже впервые в своей истории. На их вооружение поступили модернизированные боевые машины ТОС-1А «Солнцепек».

Тяжелые огнеметные системы изначально стояли на вооружении войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ.

— В ходе специальной военной операции эти боевые системы подтвердили свою эффективность, — рассказал «Известиям» военный эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко. — В частности, боевые действия подтвердили высокую поражающую способность ТОСов. Специализированные части — горные стрелки, десантники, морская пехота — с момента их создания испытывали недостаток огневой мощи. Теперь этот пробел восполняется. Эти части в ходе СВО используются как усиленная пехота, которая изначально имела лучшие навыки и боевой опыт по сравнению с обычными линейными мостострелковыми частями. Понятно, что для повышения эффективности им нужна серьезна огневая поддержка. Тяжелые огнеметные системы это обеспечат. В итоге их действия станут более результативными.

Сейчас горные стрелки действуют в зоне СВО, где нет гор, а основные бои происходят в степных, лесостепных районах, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Всей нашей легкой пехоте, а это морпехи десантники и горные стрелки, приходится проламывать хорошо укрепленные позиции противника, тут высокая мобильность не нужна, — отметил он. — Во время таких штурмов большую роль играют тяжелые средства усиления, и ТОСы, наверное, одно из самых эффективных. Они позволяют уничтожать противника в блиндажах, развалинах, промышленных и любых других зданиях, которые ВСУ используют для обороны.

Эксперты напомнили, что после объемно-детонирующего взрыва боеприпасов ТОС возникает огненный смерч, который, распространяясь по местности, проникает в любые укрытия. Основные поражающие факторы такого боеприпаса — высокая температура, ударная волна и резкий перепад давления. Никакие укрытия от его поражающего действия не спасают.

Модернизация тяжелых огнеметов

Армия в целом получит определенный опыт, выработает новые требования к использованию этой техники, также отметил Олег Желтоножко.

— В результате мы можем получить легкие или компактные ТОСы для специализированных частей, — уточнил он. — Это непрерывный процесс совершенствования техники. В Афганистане, например, по просьбам десантников были доработаны БМП, в итоге получилась машина БМП-2Д. Не исключено, что запросы наших специализированных частей приведут к созданию новых версий тяжелых огнеметов. Тем более что их эффективность в горных условиях давно доказана еще во время афганского конфликта.

ТОСам нужны высокоточные боеприпасы с повышенной дальностью, в свою очередь, отметил Юрий Лямин.

— Самая большая проблема — это небольшая дальность стрельбы ТОСов, всего несколько километров, — отметил эксперт. — В условиях использования противником большого количества тактических дронов это затрудняет действия этих систем. Но над модернизацией боеприпасов постоянно работают. По-хорошему ТОСам нужен дальнобойный и управляемый боеприпас, который позволял бы попадать в нужную точку с одного выстрела. Пока проблема точности решается массированными ударами.

Огнедышащий «Дракон»

Сейчас в российской армии используют три вида тяжелых огнеметов: «Буратино», «Солнцепек» и «Тосочка». Последняя из них — машина, изготовленная не на танковом, а на колесном шасси.

Ранее «Известия» писали о начале поставок в войска новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

Она изготовлена на базе танкового шасси и получила 15 направляющих для реактивных снарядов — меньше, чем у тяжелых огнеметных систем предыдущих поколений.

Характеристики новой машины официально не раскрывались. Но после появления видео в интернете стало ясно, что «Дракон» получил динамическую бронезащиту как минимум бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой — такие изделия сейчас называют мангалами.

Кроме того, эксперты отмечали, что ТОС-3 стала более маневренной, дальнобойной, если ее сравнивать с предшественниками.

ТОСы в бою

Ранее «Известия» писали, как новейшие ТОС-2 «Тосочка» группировки «Центр» работают в зоне СВО. Эти машины изготавливаются на базе бронированных и минно-защищенных «Уралов» «Торнадо».

Боевая машина обшита дополнительной защитой против беспилотников противника: по периметру она прикрыта экранами и сетками, а там, где это возможно, — металлическими цепями.

Инфографика Источник изображения: iz.ru

Как правило, «Тосочки» наносят удары по укрепленным районам, скоплениям живой силы противника, причем вне зависимости от того, укрыты они или находятся на открытых участках местности. После ее работы, как отмечают бойцы, наша пехота заходит на позиции ВСУ, как правило, не встречая сопротивления.

Богдан Степовой