Впервые со Второй мировой. Германия размещает войска у границы с Белоруссией

Politico: ФРГ начала развертывание войск в Литве на постоянной основе

Германия впервые со времен Второй мировой войны начала размещение своих войск на постоянной основе в другой стране. Бригада численностью 5 тысяч человек будет развернута в Литве около границы с Белоруссией. Какие задачи может выполнять эта бригада, способна ли она укрепить восточный фланг НАТО и почему ее размещение - это просто политический жест - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Задачи немецкой бригады

Германия приступает к передислокации танковой бригады численностью 4,8 тыс. военнослужащих (плюс 200 гражданских сотрудников) на территорию Литвы в целях укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает издание Politico. Журналисты отметили, что это первое постоянное развертывание немецких войск в другой стране со времен Второй мировой войны.

45-я танковая бригада (Panzerbrigade 45, PzBrig 45) под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера из состава 10-й танковой дивизии бундесвера будет размещена на военной базе в городке Руднинкай, расположенном в 30 км к югу от столицы Литвы Вильнюса. В состав соединения войдут 122-й танково-гренадерский батальон (44 БМП Puma), 203-й танковый батальон (44 танка Leopard 2A7), 455-й дивизион самоходной артиллерии, ряд других подразделений.

«У нас есть четкая задача: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. При этом мы также защищаем территорию НАТО и саму Германию». - сказал бригадный генерал Хубер.

Начнем с того, что весьма большое недоумение вызывает боевая задача 45-й бригады, столь своеобразно изложенная командиром германского соединения (да еще плюс ко всему военачальник бундесвера считает эту задачу «четкой»).

Бригадам никогда не ставится задача обеспечить «свободу и безопасность», да еще и к тому же союзников. Это сугубо политическая задача и она может быть сформулирована на уровне глав государств вооруженным силам в целом, а отнюдь не бригадам.

Командир соединения должен получить боевую задачу, преобладающими словами в которой, к примеру, будут: «с утра (дата, часы) прорвать оборону противника на глубину частей первого эшелона и развить наступление в общем направлении на (наименование населенного пункта), при обнаружении отхода организовать преследование отступающего противника, стремительно продвигаясь в общем направлении на (наименование населенного пункта), обходя узлы сопротивления, к (дата, часы) выйти на рубеж (населенные пункты)».

В общем, бригадный генерал Кристоф Хубер выступил явно не по должности.

Да и к тому же одной 45-й танковой бригадой с точки зрения оперативного искусства восточной фланг НАТО явно не укрепить, тем более защитить территорию НАТО и саму Германию (по словам командира германского соединения). Так что предстоящая передислокация 45-й бригады, скорее сугубо политический жест, чем действие оперативно-стратегического порядка.

А теперь самое главное, что полностью обессмысливает передислокацию этой танковой бригады - на Литву никто не собирается нападать, хотя этим вторжением просто грезит политический класс балтийской республики.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что не собирается воевать с НАТО. «Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», - говорил ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

А хороша ли бригада?

И, наконец, несколько слов об организационно-штатной структуре сухопутных войск.

В состав российской дивизии (мотострелковой, танковой) входят полки (мотострелковые, танковые, зенитные ракетные, самоходно-артиллерийские) и отдельные батальоны (разведывательный, РЭБ, связи, инженерно-саперный, РХБЗ, мед, материального обеспечения, ремонтно-восстановительный).

В составе бригады вместо полков уже батальоны, а вместо отдельных батальонов - роты и дивизионы. Если в дивизии медсанбат, то в бригаде уже рота, если в дивизии ремонтно-восстановительный батальон, то в бригаде уже только рота. То есть боевые возможности бригады по сравнению с дивизией существенно ниже.

А вот в бундесвере как-то иначе. У них в составе той же 10-й танковой дивизии (из состава которой и планируется выделить 45-ю тбр) полков нет, а только бригады. Правильно это или нет - вопрос вроде дискуссионный.

Но вот что тут самое главное. Оргштатная структура 10-й танковой дивизии боями не проверена. А штаты российских дивизий и бригад годами демонстрировали свою жизненность и функциональность в многочисленных сражениях. Так что бундесверу надо, наверное, присмотреться к своим дивизиям и бригадам.

Даже ВСУ на четвертый год войны начали переформировывать свои бригады в дивизии и корпуса. А ведь раньше украинским военачальникам казалось, что все, что исходит от Запада - это луч света по сравнению с темным царством Востока. Оказалось, что не совсем так. Точнее, совсем не так.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок