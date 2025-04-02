«Завершается монтаж»: назван срок сертификационных полётов импортозамещённого самолёта МС-21

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Назван срок сертификационных полетов импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21. При этом речь идет сразу о двух его модификациях, первая из которых предусматривает частичное импортозамещение, а вторая – полное.

Об этом на заседании комитета по экономической политике Совфеда России сообщил заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Он рассказал, что сертификационный полет частично импортозамещенного МС-21, который проходит у создателей как «образец №12», состоится уже этой весной, а полностью русифицированой версии самолета – летом.

Перед этим проводится сборка и тщательная проверка всех систем и агрегатов. И хотя введенные Западом санкции сильно замедлили начало серийного производства лайнера, работа над созданием воздушного судна ведется с учетом всех требований безопасности и без лишней спешки.

Завершается работа по формированию окончательного облика самолета и наземной отработке систем

- сообщил Абраменков.

По его словам, в «образце №12» завершается монтаж комплектующих и заканчивается оформление документов, разрешающих первый вылет воздушного судна. Одновременно идет работа с «образцом №13» – полностью импортозамещенным самолетом.

Что касается воздушного судна SJ-100, то его создание идет по похожей схеме. Уже прошел первый сертификационный полет частично импортозамещенной версии, за которым последуют и другие летные испытания. И в самое ближайшее время в первый полет отправится полностью русифицированный SJ-100.