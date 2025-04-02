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Ещё несколько лет назад склады бронетехники в итальянской Ленте являлись одними из крупнейших в мире. Однако в настоящее время они пустуют.

Здесь под открытым небом хранились сотни экземпляров ранее состоявших на вооружении итальянской армии машин, таких как ОБТ Leopard 1 (было приобретено 920 единиц), БТР M113 (3697 ед.), САУ M109 (221 ед.), БМ Centauro (армия когда-то имела 400 ед., но продала 141 Иордании). Ещё в 2022 году Италия была готова поставить 100 танков Leopard 1 неназванной стране в Южной Америке. Однако с тех пор ситуация радикально изменилась.

Танки Leopard 1, когда-то принадлежавшие итальянской армии, теперь практически исчезли

- отмечается в западной прессе.

В 2024 году на них уже не было ни одной единицы техники. Власти и командование страны не дают никаких комментариев по этому поводу. Как отмечается в западных СМИ, скорее всего машины отправили «на слом», хотя теоретически имеется небольшая вероятность того, что их переместили на хранение в складские помещения.

На складах в местечке Ленте остался только один участок, где ещё можно встретить Leopard 1. Он находится возле завода Gorizane. Здесь, судя по спутниковым снимкам и подсчётам западных обозревателей, хранятся 98 Leopard 1. Эти танки принадлежат швейцарской компании RUAG, которая в 2016 году приобрела их у итальянской армии (в вариантах A1, A2 и A5). С тех пор эти ОБТ стоят на открытом воздухе, накрытые брезентом, в ожидании нового покупателя.

Европейские страны пытались выкупить их и передать ВСУ, однако швейцарский парламент заблокировал возможность их продажи, ссылаясь на нейтралитет страны.

Со своей стороны отметим, что, скорее всего, итальянские Leopard 1 были отправлены не «на слом», а на заводские площадки для их восстановления в целях дальнейшей передачи ВСУ. Вероятно, что удастся «реанимировать» далеко не все экземпляры, но, по крайней мере, их значительную часть.