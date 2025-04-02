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Военное обозрение

«Необходимо поточное производство»: США поручили разработку дешёвых боеприпасов для РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Американская оборонка продолжает переживать дефицит твердотопливных ракетных двигателей, необходимых для оснащения средств поражения. Данная нехватка вызвана массовыми поставками боеприпасов ВСУ, и преодолеть её не получается, несмотря на рост производства.

Для нанесения глубоких ударов по территории противника и борьбы с его ПВО необходимы сотни дешёвых ракет. Нужно поточное производство. Мы видим, что компании предлагают их по доступным ценам и с возможностью развёртывания выпуска

- заявили в Пентагоне.

Топливо ALITEC

Как указывается в издании Defense News, в связи с этим армия США поручила американской компании Anduril разработку нового дешёвого твердотопливного ракетного двигателя диаметром 4,75 дюйма [120 мм] для высокоточной реактивной артиллерии дальнего действия [РСЗО HIMARS и MLRS M270]. Ожидается, что этот размер позволит разместить до 30 управляемых ракет в одной пусковой установке. Дальность полёта УР с новой силовой установкой должна составить 30-40 км.

Также планируется переход на новое ракетное топливо, такое как ALITEC с содержанием алюминиево-литиевого материала, которое может увеличить дистанцию полёта на 40%.

Польские обозреватели поспешили заявить, что в стране компанией Mesko давно выпускаются 122-мм ракеты, в частности, для РСЗО БМ-21 и РМ-70. Как утверждается, вполне возможна их адаптация для американских систем.

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Страны
Польша
США
Продукция
HIMARS
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