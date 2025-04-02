Наставничество позволило предприятию холдинга "Швабе" на 100% укомплектовать штат производственных подразделений

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Благодаря корпоративной программе наставничества число сотрудников Государственного научного центра РФ НПО "Орион" увеличилось более чем на 40%, а укомплектованность штата производственных подразделений центра составила 100%, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Мы внедрили данную практику не так давно, но уже видим положительные результаты. За три года численность штата увеличилась почти в два раза", - сказал гендиректор ГНЦ РФ НПО "Орион" Вадим Старцев, слова которого приводятся в распространенном во вторник сообщении.

По его словам, программа наставничества помогает плавно погрузить нового сотрудника в производственные процессы и позволяет ему в спокойном режиме продемонстрировать свои профессиональные навыки. В качестве мотивации для наставников на предприятии предусмотрены выплаты, которые варьируются от семи до двадцати тысяч рублей.

Сообщается, что ГНЦ РФ НПО "Орион" также участвует в проекте "ТехноНаставники". Его цель в том, чтобы опытные и молодые сотрудники предприятия становились наставниками для студентов технических вузов и вовлекали их в реальные производственные процессы. Студенты в свою очередь занимаются профориентацией среди школьников. Таким образом формируется система "школа-вуз-предприятие".