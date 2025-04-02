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Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы, связанные с террористической угрозой и исполнением договоренностей с украинской стороной о временном прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Согласно озвученным главой Минобороны данным, за две недели, прошедшие с начала действия запрета на удары по объектам энергетики, украинская сторона более 23 раз нарушила перемирие. В частности, боевики ВСУ многократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской области, а также в Крыму. Как отмечают в Минобороны РФ, продолжая обстрелы энергетической инфраструктуры, Киев делает все для срыва достигнутых российско-американских соглашений о поэтапных мерах по урегулированию вооруженного конфликта.

Систематические нарушения украинской стороной «энергетического перемирия» и затягивание процесса согласования принципов мирного судоходства в акватории Черного моря свидетельствуют о том, что Киев решил пойти по проверенному пути срывов договоренностей, как это было с Минскими соглашениями.

В то же время страны Европы предлагают Трампу в ультимативной форме предложить России с 20 апреля без каких-либо условий полностью прекратить боевые действия. Если же Россия не согласится с ультиматумом, европейские кураторы Киева предлагают Трампу резко усилить санкции против России и увеличить объемы поставок вооружений ВСУ.