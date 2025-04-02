Для стрельбы из HIMARS на сотни километров: армия США закупает новые ракеты PrSM на миллиарды долларов

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31 марта компания Lockheed Martin объявила о заключении с армией США крупного контракта на сумму до 4,94 миллиардов долларов, предусматривающего поставку ракет Precision Strike Missile (PrSM).

В соответствии с форматом сделки, командование будет заказывать PrSM по мере возникновения оперативных потребностей. При этом лишь на днях состоялось лётное испытание закупаемой ракеты, которое было признано успешным и «подчеркнуло её технологическую зрелость и боевой потенциал».

PrSM – это дальнобойная ракета класса «поверхность-поверхность» следующего поколения, разработанная для замены MGM-140 ATACMS. Она способна поражать цели на расстоянии более 400 км, что больше как минимум на сотню километров по сравнению с дальностью огня у предшественника.

PrSM полностью интегрирована с РСЗО MLRS M270 и M142 HIMARS. При оснащении этих систем ATACMS в пусковую установку можно загрузить только одну ракету. Однако менее габаритная конструкция PrSM позволяет размещать две ракеты, что фактически удваивает огневую мощь каждой ПУ.

PrSM оснащена современной двигательной установкой, усовершенствованной системой инерциального наведения с поддержкой GPS и имеет модульную архитектуру, которая позволит внедрять будущие улучшения, такие как многорежимные ГСН.