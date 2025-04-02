Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.

Москва и Вашингтон с одобрения президентов двух стран работают над темой "ликвидации так называемых раздражителей, которые серьезно мешают работе" посольств в обеих столицах, сказал Лавров.

"Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференцсвязи", - сказал Лавров.

"Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", - заявил он. Российско-американские консультации в Стамбуле прошли 28 февраля.

Последняя встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.