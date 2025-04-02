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ИИ от Apple заработал по всему миру

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Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Apple запустила ИИ-сервисы Apple Intelligence по всему миру

Американская корпорация Apple запустила сервис искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

С выходом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4 — операционных систем (ОС) для iPhone, iPad и Mac соответственно — нейросеть Apple впервые заработала в Европе. Журналисты издания Neowin отметили, что это важный этап в развитии Apple Intelligence, так как сервисы ИИ впервые начали работать по всему миру — на всех континентах, но не во всех странах.

Также, кроме английского, ИИ-сервисы от Apple теперь поддерживают французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский, японский, корейский и китайский языки. Кроме того, в корпорации представили специальные версии нейросети для пользователей из Сингапура и Индии.

С этого момента Apple Intelligence начинает официально работать в 27 странах, общая численность которых достигает 450 миллионов человек. «Евросоюз также считается относительно богатым регионом, и многие его жители имеют возможность оплачивать любые подписки, которые Apple решит предложить пользователям там», — отметили журналисты.

В конце марта источники Financial Times рассказали, что Европейская комиссия не будет накладывать на Apple и другие американские компании большие штрафы, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа. По информации инсайдеров, IT-гиганты отделаются минимальными штрафами.

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Страны
Индия
Сингапуp
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
AI
Евросоюз
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