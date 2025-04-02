Кронштадтскому морскому заводу отдали "недострой"

Росимущество передало в уставный капитал АО "Объединенная судостроительная корпорация" объект незавершенного строительства и земельный участок в Кронштадте. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.

Компания получила имущество и увеличила свой уставный капитал, а Росимущество увеличило свою долю в ней. Процедура состоялась по распоряжению российского правительства от 1 июня 2024 года №1373-р. Как следует из документа, речь идет о земельном участке площадью 6803 кв. метра и расположенном на нем объекте незавершенного строительства по адресу: Кронштадт, улица Петровская, дом 2. По тому же адресу располагается Кронштадтский морской завод.

Подготовка Кронштадтского морского завода к прибытию атомного ледокола "Урал" КМЗ

"Передали старинный объект незавершенного строительства, который достался в наследство Кронштадтскому морскому заводу и расположен на его территории. Будет реконструирован и использован в промышленных целях", – сообщил "Фонтанке" источник в отрасли.

Кронштадтский морской завод – один из лидеров в области судоремонта в ОСК, два года назад отметил свое 165-летие. Имеет несколько сухих доков. Ремонтирует различные суда (парусники, буровые платформы, атомные ледоколы). Активно разрабатывает аддитивные технологии в судоремонте. В 2023 году был включен в доковую программу ОСК, в начале 2024-го в портфеле заказов завода было порядка 200 судов, часть из которых проходят по линии гособоронзаказа.