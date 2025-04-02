НОАК иначе: что отрабатывает армия Китая на учениях у берегов Тайваня

В ходе маневров Пекин изучает возможности получения комплексного контроля и блокировки ключевых районов острова

Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала масштабные военные учения у острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. На них военнослужащие КНР отрабатывают получение комплексного контроля, блокировку ключевых путей и районов, а также удары по морским и наземным целям. В маневрах задействовали сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот и воздушные силы. Таким образом Китай демонстрирует решимость сделать всё, чтобы Тайвань оставался в сфере влияния Пекина, считают эксперты.

Маневры Китая у берегов Тайваня

Цель учений — «проверить реальные боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования», заявил официальный представитель командования Ши И.

— Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются необходимым шагом для защиты суверенитета, эти меры Пекина направлены против сепаратистских сил, а не против жителей острова, — заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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Она также подчеркнула, что Пекин никогда и никому не позволит отделить Тайвань от Китая. А маневры же являются «наказанием за безумные провокации администрации Лай Циндэ, которая намеренно подрывает мир в Тайваньском проливе».

Правительство Тайваня уже осудило учения, а президентский офис заявил, что Китай «широко известен международному сообществу как нарушитель спокойствия» и власти острова уверены в своих силах и способны защитить себя. В качестве ответного жеста Тайвань направил в район учений свои военные корабли.

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Ранее, 22 марта, Тайвань сообщил о приближении 47 самолетов и семи кораблей КНР к острову. Отмечается, что 41 из 47 летательных аппаратов пересек срединную линию и вошел в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня.

Учения — это всегда реакция на те или действия с противоположной стороны, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— У Китая произошли изменения в характере боевой подготовки вокруг Тайваня после того, как Лай Циндэ вступил в должность президента острова, — объяснил он. — Сейчас Пекин стремится как можно чаще проводить крупные учения, в ходе которых отрабатывает высадку и блокаду острова. Поэтому здесь мы имеем дело с регулярной практикой. Она будет повторяться и повышать возможности Китая в силовом решении проблемы.

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По словам Кашина, Тайвань, со своей стороны, тоже проводит маневры, но отрабатывает на них вопросы обороны.

— Ресурса у острова мало, чтобы реагировать на каждое китайское мероприятие, поэтому в этот раз особой реакции не будет. Но в то же время любые крупные военные учения заставляют Тайвань приводить армию в состояние повышенной готовности, а это истощает его ресурсы: техника изнашивается, люди устают, — добавил эксперт.

Китай демонстрирует решимость

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник уверен, что это очередные китайские учения, которые никак не скажутся на китайско-тайваньских отношениях.

— Их цель — поддержание боевой готовности на случай, если будет принято решение в пользу силового варианта разрешения тайваньского вопроса, — уточнил он. — То, что самолеты Китая пересекли линию ПВО, ничего не значит. Это не является никаким нарушением, поскольку сама по себе она виртуальная. Значение имеет только нарушение зоны территориальных вод.

Фото: REUTERS/Florence Lo Источник изображения: iz.ru

А по словам военного эксперта Виктора Литовкина, Народно-освободительная армия Китая не заходит в зону территориальных вод, расположенную на расстоянии 12 морских миль от берега.

— Тайвань — часть Китая, и Пекин имеет полное право проводить учения на своей территории — в Тайваньском проливе вокруг острова. Таким образом, Поднебесная проводит эти маневры, чтобы показать руководству Тайваня, что в любой момент она может изолировать его от Соединенных Штатов и всех тех, кто готов помочь оторвать остров от материкового Китая.

Фото: REUTERS/EASTERN THEATRE COMMAND Источник изображения: iz.ru

Эксперт также отметил, что все учения практически всегда являются демонстративными, и эти не исключение. Здесь Китай демонстрирует решимость сделать всё, чтобы Тайвань оставался в сфере влияния Пекина.

Учения НАТО Dynamic mariner/FLOTEX 25

Ранее «Известия» писали, что 24 марта в Кадисском заливе и в районе Андалусского побережья Испании начались учения НАТО Dynamic mariner/FLOTEX 25. Закончатся они 4 апреля.

В них принимают участие около 4 тыс. военнослужащих, 30 кораблей, две подводные лодки, десантные подразделения и авиация из девяти стран альянса. В ходе учений отрабатываются проведение десантных операций, борьба с подводными лодками и киберзащита. По мнению экспертов, нынешние маневры укладываются в общую логику милитаризации Европы, на которую направлены усилия западных политиков.

Фото: eng.mod.gov.cn Источник изображения: iz.ru

На сайте ВМС Испании маневры Dynamic mariner/ FLOTEX 25 названы самыми важными за последние годы на национальном и союзническом уровне. Основная цель учений — проверка боеготовности, повышение уровня совместимости Военно-морских сил (ВМС) стран — членов НАТО и сертификация штаба ВМС Испании как морского компонента Сил реагирования НАТО (ARF) на период с июля 2025 года по июль 2026-го.

Юлия Леонова