Программа постройки новых фрегатов для ВМС США отстаёт на три года

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Концепт фрегата Constellation

Исследовательская служба конгресса США предупреждает в своём отчёте об опасности перерасхода средств на программу постройки многоцелевых фрегатов нового класса Constellation.

В начале прошлого года задержка в реализации проекта оценивалась в 12 месяцев, что объяснялось нехваткой квалифицированных рабочих и материалов. Теперь сроки отставания уже составили три года, а к имеющимся проблемам добавилась возможность увеличения бюджетных затрат, чего изначально пытались избежать, заключая фиксированные по стоимости контракты на строительство. Однако рост расходов у подрядчика может в итоге вынудить ВМС пойти на дополнительные вливания.

В 2020 году итальянский концерн Fincantieri заключил контракт на сумму до $5,58 млрд, предусматривающий проектирование и строительство нового фрегата класса Constellation с опционом на 9 дополнительных кораблей, которые должны быть готовы к середине 2030-х годов. Всего же флот намерен обзавестись не менее чем 20 вымпелами.

Согласно указанному отчёту, цена каждого фрегата этого класса составит от $1100 до $1200 млн, а стоимость первой единицы оценивается примерно в $1400 млн. Ситуация усугубляет то обстоятельство, что строительство началось до завершения проектирования. Хотя новый тип и основан на итало-французских фрегатах Fremm, он претерпел большое количество конструктивных изменений, внесённых ВМС США.