Войти
Военное обозрение

Программа постройки новых фрегатов для ВМС США отстаёт на три года

151
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Концепт фрегата Constellation

Исследовательская служба конгресса США предупреждает в своём отчёте об опасности перерасхода средств на программу постройки многоцелевых фрегатов нового класса Constellation.

В начале прошлого года задержка в реализации проекта оценивалась в 12 месяцев, что объяснялось нехваткой квалифицированных рабочих и материалов. Теперь сроки отставания уже составили три года, а к имеющимся проблемам добавилась возможность увеличения бюджетных затрат, чего изначально пытались избежать, заключая фиксированные по стоимости контракты на строительство. Однако рост расходов у подрядчика может в итоге вынудить ВМС пойти на дополнительные вливания.

В 2020 году итальянский концерн Fincantieri заключил контракт на сумму до $5,58 млрд, предусматривающий проектирование и строительство нового фрегата класса Constellation с опционом на 9 дополнительных кораблей, которые должны быть готовы к середине 2030-х годов. Всего же флот намерен обзавестись не менее чем 20 вымпелами.

Согласно указанному отчёту, цена каждого фрегата этого класса составит от $1100 до $1200 млн, а стоимость первой единицы оценивается примерно в $1400 млн. Ситуация усугубляет то обстоятельство, что строительство началось до завершения проектирования. Хотя новый тип и основан на итало-французских фрегатах Fremm, он претерпел большое количество конструктивных изменений, внесённых ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Fincantieri
Проекты
2020-й год
Constellation
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 02:23
Ответ на "Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова"
  • 02.04 01:38
  • 8280
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 01:26
  • 0
Ответ на "Армения отказалась от финансирования ОДКБ"
  • 02.04 00:10
  • 2
Ганчев: разработавший Т-34 завод будет работать на РФ после освобождения Харькова
  • 02.04 00:10
  • 5
Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
  • 01.04 23:09
  • 1
На верфи HII спущен на воду эсминец DDG-129 "Иеремия Дентон" класса "Арли Берк"
  • 01.04 22:38
  • 1
У Китая есть веские причины не отправлять миротворцев на Украину (South China Morning Post, Гонконг)
  • 01.04 22:31
  • 177
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 01.04 21:40
  • 0
Ответ на "На Западе ужаснулись поступившей информации из Курской области"
  • 01.04 20:42
  • 5
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 01.04 20:29
  • 0
Ответ на "На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах"
  • 01.04 19:47
  • 2
Самолёт Boeing F-47 выбран в конкурсе ВВС США на истребитель шестого поколения по программе NGAD
  • 01.04 19:16
  • 1
На Украине рассказали о сбивающих бомбы JDAM российских комплексах
  • 01.04 19:13
  • 1
Антидроновое оружие проекта "Посох" будет работать в невидимом глазу диапазоне
  • 01.04 19:09
  • 1
Названы преимущества Су-35